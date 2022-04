Rocío Marengo reveló en las últimas horas que en un futuro próximo se convertirá en mamá primeriza y lo hará sola, pese a seguir en pareja con Eduardo Fort.

La reconocida modelo, actriz y conductora sorprendió a todos sus fans al revelar en la tapa de la revista Pronto la importantísima decisión que tomó tiempo atrás y recién ahora se animó a contar públicamente.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie“, comenzó explicando Marengo en clara referencia a los deseos, quizás distintos, de su novio, quien ya es padre de tres adolescentes fruto de su exmatrimonio con Karina Antoniali.

“Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, aseguró al respecto.



“Mi deseo es ser mamá, no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo”, afirmó Marengo . Foto: Instagram

Además, la participante de la versión chilena de Minuto para ganar aclaró: “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”.

Y consultada sobre cómo traería a su primer hijo al mundo, ya sea mediante algún tratamiento como el de subrogación de vientre para tener un hijo biológico o inclinarse por la adopción, la exconcursante de MasterChef Celebrity indicó que no descarta ninguna.

Entre otras afirmaciones, Rocío tiene en claro que su hijo, o hija, solo va a llevar su apellido. “¡Marengo! ¡Mi apellido! ¡Obvio que si! ¡Es mío sola! ¡Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y nos, a mi bebé y a mí, acompañará mientras esté en pareja”, concluyó decidida.



Rocío Marengo y Eduardo Fort en Año Nuevo último. Foto: Instagram

Tras brindar esa entrevista en la mencionada revista, Marengo también habló acerca de su inminente maternidad en sus historias de Instagram, donde la siguen 938.000 de usuarios.

“¿Vas a ser mamá?“, le preguntó un usuario. Y lejos de todo pronóstico, puesto a su discreta actitud durante todo este tiempo, ella contestó en la red social: “¡Sí, sí, en unos días tendremos novedades! Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. ¡¡Estoy muy feliz, segura y tranquila!!”, aseguró.



Rocío Marengo también habló de sus deseos de maternar en las redes.

Vale aclarar que Rocío siempre expresó sus deseos de tener un hijo. Inclusive, tiempo después de haber blanqueado una fuerte crisis con Eduardo al aire de ShowMatch (El Trece), cuando protagonizó un tremendo escándalo al asegurar que el empresario no la acompañaba como ella se lo merecía.

Fue a finales de 2021 cuando la modelo aseguró que atravesaba un gran momento con su pareja y que estaban “trabajando” en el próximo paso para la relación: ser padres. “Voy a tener uno solo, es lo que quiero“, reconoció Rocío.

Y agregó, visiblemente emocionada, aunque con su característico humor: “Ya estamos trabajando en eso pero bueno, veremos. Estamos trabajamos bastante“.

JA