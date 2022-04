Una abogada que trabajó durante cuatro meses en el estudio de la mediática abogada Ana Rosenfeld rompió este lunes el silencio en el programa Intrusos. En una entrevista exclusiva con el ciclo que conduce Florencia de la V por América, contó que todo lo que vienen diciendo las mujeres que fueron clientas de Rosenfeld sobre el cobro de sus honorarios aún cuando no resolvían sus divorcios, era cierto.

Además, señaló que ella fue testigo del maltrato hacia otras empleadas del buffet y que además les pagaba muy poco. “35 mil pesos”, precisó.













Por último, tras ponerse del lado de las ex clientes, a las que Rosenfeld les envió carta documento así como a la conductora de Intrusos y al movilero Gonzalo Vázquez, que consiguió el testimonio de las mujeres disconformes con la performance de la abogada, la letrada que fue parte de su staff disparó: “No me importa si a mí también me manda carta documento. Lo que dicen esas mujeres, es todo verdad”.