El suicidio de Gustavo Martínez sucumbió a la familia dueña de la empresa chocolatera. La ex pareja de Ricardo, quien era el tutor legal de Felipe y Martita, murió hace 2 meses. El periodista Juan Etchegoyen reveló el último intercambio de mensajes que tuvo con Gustavo.

Según explicó el periodista en Secretos Verdaderos, la charla tenía que ver con la posibilidad de realizar una entrevista. “La vamos a hacer, pero esperame que yo pueda hacerlo. Ojalá me entiendas”, indicaba la ex pareja de Ricardo Fort.













“Gustavo era una persona muy particular. No hablaba públicamente. Por ahí te decía vamos a hacer la nota a tal día y a tal hora y después no te atendía el teléfono” dijo Etchegoyen.

“Cuando muere Ricardo (Fort), Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”, aseguró el conductor del programa, Luis Ventura