En la madrugada de este lunes se confirmó que el exfutbolista colombiano Freddy Rincón estuvo involucrado en un fuerte accidente de tránsito frente a la estación Estadio del Mio, en Cali, Valle del Cauca.

La camioneta 4×4 que trasladaba al colombiano colisionó con un colectivo. Por la colisión resultaron heridas cinco personas: el conductor del bus y los ocupantes de la camioneta. Hasta el momento, según informa el diario El Tiempo, no se saben los motivos del accidente.

🚨🚨 O ex-jogador da seleção colombiana, Freddy Rincón, sofreu um grave acidente de carro nesta madrugada

🇨🇴🏥 De acordo com informações do hospital, o estado de saúde do ex-jogador é delicado. Força, Rincón! pic.twitter.com/S6Fq57aAeS

