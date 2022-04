Este lunes, Federico Elaskar, quien se hizo conocido por ser uno de los protagonistas de la causa por la ruta del dinero K, contrajo matrimonio con Camila Martínez Lancilotti. El casamiento se pospuso en un par de ocasiones debido a la pandemia de coronavirus, pero finalmente pudo concretarse hoy.

El financista saltó a la luz de los medios de comunicación en 2013, por ser el dueño de “La Rosadita” y socio de Leonardo Fariña, en una causa por el lavado de USD 55 millones del empresario Lázaro Báez, ex socio de la familia Kirchner. Ese año le dio una entrevista al programa “Periodismo Para Todos”, en la que contó que había conocido a Fariña en enero de 2011 y que durante el primer semestre de su relación había realizado transacciones por unos 50 millones de euros para Lázaro Báez.

“Actuamos como intermediarios en la entrega de millones de dólares y euros a empresas extranjeras vinculadas a Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez”, afirmó el empresario, aunque posteriormente se desdijo en otro programa de televisión. Ese fue el comienzo de la causa conocida como la “ruta del dinero K”.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y Elaskar participó muy poco de las audiencias. Cuando le tocó declarar ante el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, Elaskar ratificó que Daniel Pérez Gadín y César Gustavo Fernández lo amenazaron para que vendiera la financiera SGI, “La Rosadita”, desde la cual se hicieron las operaciones de lavado de dinero. “Pérez Gadín me amenazaba, me apretaba, me sacó a patadas. Es un tipo malo, un pobre tipo”, sostuvo en esa declaración. Y contó que el contador de Lázaro Báez amenazó a su por entonces novia, que luego perdió un embarazo.

Periodismo para Todos

Elaskar vendió la financiera en 2011, pero nunca le pagaron y que se fue del país. Volvió en 2013 con la intención de cobrar el dinero y se contactó con Luis Barrionuevo, que a su vez lo puso en contacto con el periodista Jorge Lanata. De esta forma, fue entrevistado en el programa “Periodismo para Todos” y reveló el escándalo.

Finalmente, el 24 de febrero e 2021, llegó la sentencia por la ruta del dinero K. Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel, y Elaskar, a 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

Anteriormente, en diciembre de 2021, el financista había sido detenido en su departamento de Puerto Madero acusado de haber golpeado a su pareja, con la que después se reconcilió y se casó hoy. En ese momento, el empresario fue trasladado a una dependencia policial acusado de lesiones leves en contexto de violencia de género, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Elaskar ya había tenido varias denuncias similares de otras mujeres, pero ninguna había terminado en una detención. Sin embargo, la Justicia porteña ordenó al día siguiente la liberación del ex dueño de la financiera La Rosadita, luego de que se comprometiera a fijar un domicilio y cumplir una restricción de acercamiento respecto a su pareja. “Fue un acuerdo entre los representantes de ambas partes, no se requirió disposición judicial”, informaron fuentes judiciales a este medio. Luego se reconciliaron y la relación continuó por buen camino, llegando a casarse este lunes.