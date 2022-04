El domingo por la noche, luego de la derrota 4 a 0 ante San Pablo en el Morumbí, se había producido la baja del técnico Alberto Valentim en Athletico Paranaense, y el club había anunciado a Lucho González, que era parte del cuerpo técnico, en forma interina. Pero este lunes por la mañana el argentino decidió irse del club, del cual integraba el staff técnico permanente.

​¿Motivos? Según la prensa local, al ex jugador de River y Huracán no le gustó la forma en que se resolvió la baja de Valentim. Por lo tanto, el jueves próximo ante The Strongest, por la Copa Libertadores, el técnico será Mauricio Souza, que también formaba parte del equipo de trabajo de Valentim.

O Athletico informa que, em função da saída do técnico Alberto Valentim, o auxiliar técnico Lucho González solicitou seu desligamento do clube. A decisão de Lucho foi comunicada na manhã desta segunda-feira. pic.twitter.com/gsjJz4TEOS — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 11, 2022

El ex volante jugó para el equipo de Curitiba hasta mediados de 2021. Tras retirarse del fútbol, se integró al cuerpo técnico del club. Ahora ya está desvinculado de la entidad, en la que fue futbolista desde 2016, tras dejar River.



Lucho González en Athletico Paranaense.

El presidente del club, Mario Celso Petraglia, siempre fue un gran admirador de Lucho. Ahora el dirigente busca un nuevo entrenador y el apuntado es Sylvinho, ex Corinthians. Otra posibilidad es Diego Aguirre, ex Inter de Porto Alegre y San Lorenzo de Almagro.