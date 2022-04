En diciembre del año pasado, hace menos de cuatro meses atrás, murió Carlos Marín, uno de los integrantes originales del exitoso grupo vocal lírico Il Divo. Una verdadera tragedia.

Apenas dos meses después, los miembros restantes del conjunto multinacional -el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler- volvieron a subir a un escenario y relanzaron la gira que tenían organizada, ahora rebautizada “Greatest Hits Tour – Homenajeando a Carlos Marín”.



Il Divo, versión 2022, sin el querido Carlos Marín y con el nuevo integrante como invitado, el mexicano-estadounidense Steven LaBrie. Foto: gentileza prensa.

Como invitado especial, sumaron al barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie y armaron un repertorio de grandes éxitos, en lugar de promocionar su último álbum, un homenaje al sello Motown y las canciones de los años ’60 y ’70. El título es For Once In My Life: A Celebration Of Motown.

Il Divo es el grupo de crossover clásico de mayor éxito en la historia de la música. Con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países, fue el primer conjunto de Classical Crossover en tener un álbum debut en el # 1 en la lista Top 200 de Billboard.

El comunicado tras la tragedia

“Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz increíblemente hermosa, dada por Dios y un talento absolutamente inmenso. Su pasión, alegría y sentido del humor hicieron de él una persona mágica, y su risa siempre animaría a cualquiera”, comenzaba el comunicado oficial de la banda tras la muerte de Carlos Marín, por Covid.

“Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él entre nosotros durante tantos años,” seguía.



La formación original e Il Divo en 2018, con Carlos Marín. Foto: prensa

“Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y voz brillante. En su honor, crearemos la Fundación Carlos Marín y rendiremos homenaje a su canto en nuestros futuros shows. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que por siempre descanse en paz”, dijeron Miller, Izambard y Buhle.

La charla antes del Luna Park



Urs Bühler, de Il Divo. Foto: media Il Divo

Después de cuatro shows en Estados Unidos, el grupo Il Divo puso rumbo a Japón, iniciando la gira internacional que lo tendrá ocupado toda esta temporada. El periplo incluye una nueva visita a Argentina, donde son muy populares.

El recital será el 8 de mayo en el Luna Park. Casi dos meses antes, Urs Bühler charló por Zoom y se refirió a lo duro que fue seguir adelante y cómo fue fundamental el cariño y apoyo de sus fans.

“Es muy especial lo que estamos haciendo -dijo- porque de verdad es muy emocionante volver a actuar en vivo, por todo lo que hemos pasado, desde los dos años de confinamiento hasta haber perdido a Carlos y tener un invitado especial. Estamos muy felices y contentos de estar otra vez en el escenario y poder cantar y hacer música”.

-¿Cómo fue la charla interna de ver si era el final de Il Divo o si seguían en honor a Carlos?

-La gira en Inglaterra tuvo que parar cuando Carlos fue al hospital, y a los diez días falleció. Me acuerdo que estábamos en una llamada grupal con el manager y el tour manager cuando uno de ellos recibió el llamado del hospital y nos contó la noticia. ¡Cada uno fue saliendo de la charla y colgando, porque era algo muy fuerte! Creo que nunca me tocó tanto la muerte de una persona, quizás por todo el tiempo que pasamos juntos y todas las cosas que vivimos juntos.

-¿Y cuándo volvieron a charlar y juntarse?

-Recién volvimos a hablar un par de días después, y lo que nos hizo tomar la decisión de seguir con Il Divo fueron los comentarios en las redes sociales. Todos nos decían que era terrible lo que había sucedido, pero pedían que por favor no fuera el final de Il Divo. Y creo que volver a vernos y seguir cantando juntos nos sirvió para trabajar toda esa tristeza y el duelo.

-¿Qué es más difícil en ele escenario actualmente: no escuchar su voz o no tenerlo al lado?

-(piensa un rato y responde casi susurrando) Creo que no escucharlo. Hacer música es sentir y transmitir emociones, entonces nunca sabes lo que va a pasar, pero yo descubrí que siempre hay un momento especial donde me emociono mucho.



Il Divo, foto de archivo, con Carlos.

La gira por Japón

Con respecto al tramo actual de la gira, Urs dice que, “Siempre es una gran experiencia venir acá. Lo inesperado es que todo está muy muy cerrado. Llegamos hace tres semanas y en Sapporo los restaurants nos cerraban a las 8 de la noche. y cuando voy con mi esposa a desayunar en el hotel hay una pantalla de plástico entre los dos. ¡Todo el mundo con mascarillas las 24 horas!

-¡Cuál fue el primer post-cuarentena y el primero sin Carlos?

-En Florida, en Tampa, hace un mes y medio. Era como estar de vuelta en la normalidad, con el público sin mascarillas y se sentía que todo el mundo estaba muy feliz de poder salir y ver un concierto. Ya hemos hecho unos 20-25 conciertos de la gira y nos hemos acostumbrado un poco, pero al principio era especialmente emocionante. Fueron 17 años juntos los cuatro en los escenarios.

El desafío de un disco pop



Il Divo.

“La idea de Motown surgió por el 60 aniversario del sello, en 2020. Todo se postergó por el Covid, pero el disco y la gira tenían que salir ese año. Era un gran desafío para Il Divo, porque es lo más lejos que hemos ido del repertorio clásico. ¡Hay mucho ritmos y canciones rápidas!. Me pregunté cómo íbamos a interpretarlo de manera creíble con el sonido de Il Divo, pero dejamos todo estereotipo de lado y en el estudio dejamos fluir la voz y funcionó muy bien”.

-¿Cómo surgen esas ideas? ¿Sigue estando Simon Cowell?

-Ya no está, hace varios años. Después del sexto álbum vimos que estaba muy ocupado con su propia carrera como personalidad televisiva, así que las ideas surgen de donde sea, de uno de nosotros o del management, en el tren, en el avión, en una cena, antes de un show o después. Vamos trabajando las ideas y algunas se pierden y otras las perseguimos hasta concretarlas. Ahora estamos pensando en el próximo disco, porque hay que ver qué vamos a hacer en uno o dos años.

-¿Por qué no animan a hacer canciones de los Beatles, que se escucharon tanto después del documental Get Back?

-risas) No soy gran fan de los Beatles, pero sé que tienen unas canciones impresionantes. Justo hoy en el desayuno sonaba una versión orquestal de Yesterday y me maravilló lo bien que sonaba. Así que por qué no. Ideas no faltan, eh.



Il Divo en Argentina. Foto: Martín Bonetto.

-Ultima pregunta: ¿te acordás del primer show en Argentina?

-Sí. Era en el Luna Park, que es muy particular porque es muy ancho, entonces ves gente por todas partes. El público es increible y hemos hecho muchos buenos amigos en Argentina, así que volver a Buenos Aires siempre es muy bonito. Por fin podemos volver a actuar y compartir un momento muy especial.

MFB