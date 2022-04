“La situación es incierta, bombardean en todos lados menos en donde estamos nosotros, ojalá todo sigua (sic) así hasta que esto termine, y que el fin sea dentro de muy poco porque me salgo de la vaina para abrazarte y llorar juntos por largo rato”.

La carta de Silvio está fechada el 25 de Mayo de 1982, Día de la Patria en Argentina, pero fue enviada a su familia desde la Isla Soledad, en medio de las bombas, del terror y del frío desolador donde se encontraba defendiendo la bandera argentina contra los ingleses.

Testimonios como los de Silvio estremecen. Son relatos íntimos de los soldados argentinos hacia sus seres queridos que, cuatro décadas más adelante, emergen después de tanta oscuridad. Para conocer cómo vivían y qué sentían quienes pelearon en Malvinas.

Destellos de lo vivido. Malvinas 40 años es la muestra que puede verse hasta el 14 de junio en la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), en Alsina 1835.



La exposición se divide en tres ejes: contiene 60 cartas originales de soldados argentinos que combatieron en las Malvinas y les enviaron a sus familiares y amigos desde las islas con relatos de la vida cotidiana y otros que conmueven, y viceversa.

También hay una recopilación de artículos periodísticos que retrataban el momento en que se vivía y otro sector dedicado al rock nacional durante el último conflicto bélico.

La curaduría es compartida: las cartas fueron aportadas por Mateo Niro (licenciado en Letras de la UBA), los artículos periodísticos pertenecen a la Hemeroteca de la BCN y el sector del Rock y Malvinas fue organizado por Daniel Ripoll, fundador y exdirector de la desaparecida revista Pelo.



La “Operación Rosario” iniciada por las tropas argentinas bajo las órdenes de la Junta Militar, por entonces, encabezada por el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003) comenzó el 2 de abril de 1982, en el cual se disputó la soberanía de las islas Malvinas (Gran Malvina y Soledad), Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.

El conflicto bélico duró 74 días y finalizó el 14 de junio del mismo año tras la capitulación frente a al Ejército Británico. Allí murieron 649 soldados argentinos.

La exhibición tiene como propósito reconstruir la memoria colectiva de la guerra con testimonios epistolares escritos por sus propios protagonistas: los soldados argentinos que combatieron en Malvinas.

Son historias dentro de la historia, aspectos íntimos de la guerra en la que surgen anécdotas de lo cotidiano, emociones profundas o desconocidas, y la palabra, como vehículo de expresiones y deseos compartidos.

Las cartas de Malvinas

Las cartas originales escritas por soldados y familiares se encuentran en el hall de la BCN. Allí pueden leerse transcripciones de todo tipo: “Querido viejo: antes que me olvide te cuento que la plata que me mandaste acá no me sirve porque no nos dejan comprar nada en la ciudad y porque dicen que desabastecemos a la población de comida”, escribió Gustavo a su padre el 26 de abril de 1982 desde las Islas Malvinas.

“PD: Bueno, conseguí un poco más de tiempo y tranquilidad, como les venía diciendo acá no hay un combate que no dure más de 10 minutos, sino que a veces aparece algún avión o algún buque para asustarnos y se van”, relató un soldado de nombre Marcelo a su padre y a Ana María, desde las Islas, escenario de combate contra los ingleses.

Y agrega: “Les vuelvo a repetir que se queden tranquilos porque aquí somos muchos y estamos bien. Según las informaciones que tenemos hay muchas posibilidades de solución y según dicen, esto se resuelve ente hoy y mañana”.

Hay otra del soldado Marcelo: “Aquí el problema no son los ingleses sino la monotonía de todos los días, comer una sola vez por día, dormir en un pozo, etc.”. Fue escrita el 21 de mayo desde Puerto Argentino. Una carta que los militares no pudieron censurar.

En el hall hay otra misiva enviada desde Gijón (España), el 16 de julio de 1982, 32 días después del final de la guerra: “Queridos todos: El problema de las Malvinas no solo se solucionó, sino que aparece que aún puso peor las cosas y encima: ¡qué lástima de vidas humanas perdidas inútilmente!”.



Y continúa: “Aquí en España, naturalmente, todo el mundo estaba a favor de Argentina y todos deseábamos que las cosas hubieran sucedido a vuestro favor, pero está visto que el pez grande se come al chico y que las grandes potencias lo único que apoyan su propio lucro. Recibes un fuerte abrazo de vuestras Humilde, Esperanza y Conchi”.

También en la planta baja hay una vitrina con varios sobres y cartas, plumas para escribir, sellos, abrecartas, una pequeña balanza para pesar las cartas y hasta botellitas para guardar lágrimas de amor/luto que refieren a la guerra. Hay distintos mapas ilustrativos de las Islas y otra vitrina con libros sobre Malvinas escritos en braille y un audiolibro.

El espacio dialoga con cascos, pulóveres, borceguíes militares y otros objetos que los familiares de los soldados prestaron para la exposición. Incluso, hay tierra y piedras que los ex soldados trajeron como recuerdo cuando combatieron en las Islas.



Diarios y revistas sobre Malvinas

Sobre las escaleras, en dirección al subsuelo, se destaca una serie de recortes periodísticos de distintos medios gráficos nacionales y extranjeros publicados antes, durante y después de la guerra de Malvinas.

Hay recortes con fotos de la revista Gente, que dan cuenta de cómo vivían los soldados argentinos en las Malvinas. “¿Qué pasa en Malvinas?”, “Aprestos para la defensa”, “Nosotros esperamos” “Misa en la trinchera” o “La batalla quedó atrás” son algunos de los títulos de los epígrafes de las fotos de la revista. También está la foto del hundimiento del crucero General Belgrano del 2 de mayo.

El humor en tiempos de guerra tampoco falta en la muestra: hay ilustraciones de Landrú, una portada de la revista Humor y otra de El Porteño satirizando a la ex Primera Ministra Británica Margaret Thatcher, “La dama de hierro”, disfrazada de pirata, entre otras publicaciones gráficas de la época.

Mientras, en otro sector, un mapa contiene numerosos recortes de medios internacionales marcando diferentes posturas respecto al accionar diplomático de los países frente al conflicto, los días de la guerra, las consecuencias políticas inmediatas como el fin de la Dictadura Cívico Militar y la llegada de la democracia. El material pertenece a la Hemeroteca de la BCN.

Rock y Malvinas

En el primer subsuelo se encuentra “Lo indeleble de la guerra en la música”, un espacio que alude al auge del rock nacional cuando la música británica estaba prohibida por los militares durante la dictadura (1976-1983) y también en Malvinas (1982).

La muestra repone Reina Madre, de Raúl Porchetto, una de las canciones emblemáticas escritas durante el conflicto bélico en 1982, la marcha Las Malvinas y extractos de No bombardeen Buenos Aires, de Charly García. También hay temas de León Gieco, Ataque 77, Ciro y Los Persas, Soledad y otros músicos argentinos en referencia a la Guerra de Malvinas.

También hay un video en donde los músicos explican cómo surgieron sus temas que compusieron sobre la guerra. En otro sector se destaca una edición extra de la Revista Pelo y afiches del BA Rock (1982) realizado en Obras Sanitarias para recaudar fondos para los excombatientes de Malvinas.

Ficha

Destellos de lo vivido. Malvinas 40 años

Dónde: Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835.

Cuándo: de lunes a viernes de 8 a 20. Hasta el 14 de junio.

Entrada: gratuita.

