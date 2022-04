Foto NA.

Boca se mide con Always Ready de Bolivia en busca de su primera victoria en el Grupo E de la Copa Libertadores y de volver a sumar de a tres, dado que no gana desde el Superclásico frente a River. El partido se lleva a cabo desde las 19:15 en el estadio Alberto J. Armando, televisado por Fox Sports y tiene como juez principal al uruguayo Gustavo Tejera.



El Xeneize viene de empatar sin goles con Vélez por la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, donde su último triunfo fue hace tres fechas frente a River, mientras que debutó en el certamen continental con una derrota por 2 a 0 frente a Deportivo Cali en Colombia.



El entrenador Sebastián Battaglia sigue sin poder contar con los futbolistas suspendidos por los incidentes con Atlético Mineiro de Brasil: se trata de Diego González, Sebastián Villa, Cristian Pavón, Javier García, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo. Por su parte, Guillermo “Pol” Fernández ya sumó minutos en Liniers después de dejar atrás una lesión muscular y podría ser de la partida en la segunda fecha de la Libertadores.



Always Ready, en tanto, logró una importante victoria como local por 2 a 0 sobre Corinthians y llega envalentonado al aplastar por 6 a 2 Universitario de Vinto en el torneo boliviano con tres goles del argentino Marcos Riquelme, dos de Cristian Árabe y el restante de Iván Huayhuata, en contra de su propia valla.