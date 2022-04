A casi un mes de confirmar su separación de Javier Cordone, conductor de un camión recolector residuos al que conoció en plena pandemia, Dani La Chepi dio detalles de la ruptura y de los mensajes que le llegaron de otras mujeres, con las que dialogaba su ex. Lo hizo en el marco de la invitación que le hizo Ángel de Brito para ser la “angelita” invitada por una noche.

“¿Qué pasó con tu ex? Él te tiró un palo en las redes”, le preguntó Ángel a la humorista en LAM.













“Nos separamos. Yo lo dejé de seguir… Dijeron que hubo infidelidad, pero él salió a aclarar que no la hubo. No nos separamos por eso. Si hubo no lo sé. De parte mía no”, dijo al respecto La chepi.

Respecto al coqueteo virtual que Javier Cordone tuvo con otras mujeres, Dani detalló: “Una piba me mando capturas de que estaba hablando con él, pero ya estábamos separados. Ella se encargó de que esto me llegara. Me los mostró (a los mensajes). En el momento me dolió”.