Emprender.

Emprender en Argentina, y en todo el mundo, puede ser desafiante, pero con la llegada de la digitalización y el auge del comercio electrónico las oportunidades para ganar espacio en este mercado crecen más día a día. El e-commerce en Argentina cuenta con una gran proyección de crecimiento para los próximos años: según una encuesta realizada por Tiendanube casi el 60% de los emprendedores eligen el e-commerce como canal único de ventas y llevan adelante su negocio de manera exitosa sin necesidad de contar con una tienda física.



Sin embargo, aún existen dificultades y miedos a la hora de emprender. Algunos de esos factores son el manejo del tiempo, la disponibilidad de dinero, el conocimiento en tecnología y el componente emocional. Pero, quienes logran superar las primeras barreras y deciden abrir su tienda online, sostienen que la posibilidad de expandir su negocio y la oportunidad de generar una fuente de ingresos alternativa son las principales motivaciones para animarse a emprender.



Cómo dar los primeros pasos

Antes de dar el salto emprendedor en el canal digital es esencial que el negocio cuente con una marca con su logo creado, fotos y descripciones de los productos y un mail para poder crear la tienda online. Pero antes hay una pregunta que muchos emprendedores suelen hacerse: ¿cómo se va a llamar mi emprendimiento? Es importante que el nombre de la marca sea memorable, corto, único y atemporal.



Métodos y herramientas para encontrar el nombre indicado:

Generador de nombres de marca: esta herramienta mezcla palabras clave previamente establecidas por el usuario, con otras que el algoritmo detecta como complementarias, y arroja posibles nombres de marca basándose en la esencia propia de cada negocio, Es clave que los términos definidos en la primera instancia representen al emprendimiento y la vertical de negocios del mismo.

Lluvia de ideas: escribir todas las palabras clave que se asocien al emprendimiento y a lo que este buscará transmitir a los potenciales clientes. No es necesario que tengan un orden preciso, cuantas más opciones haya, será más fácil despertar la creatividad.

Por otra parte, es fundamental establecer objetivos a corto plazo y mediano plazo como, por ejemplo: desarrollar una identidad de marca que represente la esencia y la historia de la misma, conocer a los clientes, saber quiénes son, dónde están y qué es lo que buscan.



En esta misma línea, un recurso para contar la historia del emprendimiento y generar confianza e identificación entre los usuarios es la sección “Quienes somos” en la tienda online: una forma muy útil para aquellos potenciales clientes que se interesan por un producto pero que, al no conocer la marca, no están seguros de avanzar en el proceso de compra. Para eso es recomendable presentarse, incluir la información de contacto y relatar hitos o acontecimientos significativos para la marca.



¿Cómo y por dónde vender?

El ecosistema del e-commerce argentino está lleno de posibilidades y en pocos, y muy simples pasos, es posible poner en marcha una tienda online y aprovechar las múltiples bondades. Para aquellos que aún tienen dudas sobre adentrarse en el mundo digital, Tiendanube ofrece una prueba gratis de 30 días que permitirá explorar sin costo la experiencia de las ventas por internet y las herramientas que ofrece la plataforma. No es necesario ser experto en tecnología para crear una tienda, la plataforma es 100% intuitiva, brinda tutoriales detallados y cuenta con un equipo humano de soporte para brindar ayuda en todas las etapas del proceso. Además, es posible personalizarla con un diseño que represente la identidad propia de cada marca.



Una vez creada la tienda, es importante considerar los procesos logísticos y métodos de pago que se ofrecerán a los clientes. Para eso, Tiendanube cuenta con varias posibilidades de fácil integración al e-commerce. Desde retiros en punto de entrega, hasta envíos puerta a puerta, son varias las opciones disponibles. En cuanto a formas de pago: es posible elegir entre diversas pasarelas – nacionales e internacionales -, efectivo, transferencias y más. Basta con identificar qué es lo que buscan los clientes y dar curso a la integración de las herramientas dentro de la plataforma.



Estrategia multicanal: la fórmula para potenciar las ventas online

Las redes sociales son un gran aliado, no sólo porque representan una vía de comunicación directa con los clientes, sino porque también aumentan y potencian las ventas de los negocios. Para esto es importante elaborar un plan de marketing en redes sociales, que permita entrar en contacto con la audiencia y obtener resultados, según una serie de objetivos previamente establecidos. Por ejemplo, se pueden utilizar para anunciar novedades de la tienda, responder consultas, realizar sorteos o generar contenidos de valor para los seguidores.



Según el informe anual Nubecommerce 2021, en el último año, las ventas por este medio pasaron de representar el 34% de las conversiones de las tiendas nube al 41%. Esto demuestra las oportunidades de venta que las redes sociales le significan a los emprendedores.