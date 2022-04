En la pantalla del canal de TV chileno Chilevisión se lanzó un novedoso formato del clásico juego de preguntas y respuestas “Pasapalabra”. Se trata del Mundial en el que 40 participantes desde Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y España, viajaron al país trasandino para enfrentarse entre sí durante dos meses. Este lunes el argentino Brian Parkinson tenía todo para coronar un debut perfecto, pero…

En julio del 2021, Brian se consagró el gran campeón de Pasapalabra en la edición argentina conducida por Iván de Pineda en Telefé y se llevó el premio máximo de $1.760.000. Así fue como se ganó un lugar en la edición internacional del ciclo y en su primer día de competencia parecía que su éxito estaba asegurado, pero cuando le faltaba la última letra para llevarse el máximo premio del capítulo, la Q, no supo contestar la respuesta correcta.

Parkinson, estudiante de ingeniería en sistemas y empleado de una petrolera, deslumbró en el programa al llegar a la última pregunta con 7 segundos de reserva, tras contestar 24 de las 25 letras. Pero el joven de 32 años, que está casado con Lucía y tiene tres hijos, encontró en la letra Q fue un freno inesperado en el que todos sus logros hasta ese momento se terminaron desmoronando.



Antes de su error, Brian fue ovacionado tras una seguidilla de 10 respuestas correctas.

Atrás había quedado la ovación de pie que recibió de todo el estudio reconociendo su impresionante seguidilla de 10 respuestas correctas. Hasta el conductor se sorprendió por su gran capacidad para responder acertadamente preguntas de temas completamente variados: “Eres muy rápido”, describió el presentador.

Pero ahora era el momento de la definición. Envuelto en las dudas, Brian no podía esconder la gran inseguridad que le generaba la pregunta: “Nombre de una de las canciones más reconocidas de Juan Gabriel”. Antes de conocer la respuesta ya se lamentaba y hasta pidió disculpas, sabiendo que se trataba de un tema sencillo que cualquier participante, mucho menos preparado que él, podría responder.

“Pido mil perdones si no llega a ser, pero bueno, ya está no lo puedo sostener más”, expresó antes de escuchar el resultado final. Julián Elfenbein, el conductor del certamen, lanzó: “Brian Parkinson de Argentina, podría convertirse en el primer campeón mundial y ganar el Rosco. Fecha número 19. Te queda solo la Q. ¿Estás listo?”.



La respuesta de Brian fue “Quiero”.

“Sí”, dijo Brian que lucía el exitoso círculo verde casi completo. Elfenbein repitió la pregunta y el participante lanzó: “Quiero”. El conductor no pudo controlarse y exclamó un sincero: “Noooooo”, casi sufriendo por la inesperada pifia del simpático joven argentino. La reacción de Parkinson fue abrir enormemente los ojos, sabiendo que su sendero ganador se había cortado estrepitosamente.

Rápidamente trató de arreglar su error con un segundo intento: “Querida, ¿cómo es?”. El conductor trató de ayudarlo: “¿Qué dijiste?”. Pero el participante dejó en claro que no tenía idea de cuál era la respuesta correcta e insistió: “Quiero”. Ya no había vuelta atrás. “Qué chasco, qué terrible, no la sé”, dijo frustrado y añadió: “La debe de saber todo el mundo menos yo”.



El conductor se lamentó por el error del joven argentino.

Uno de los temas más famosos de Juan Gabriel​



¿Cuál es la respuesta correcta? “Querida”, uno de los grandes hits de Juan Gabriel, lanzado en 1984, en el disco Recuerdos II. Fue muy exitoso no sólo en México sino en toda América Latina. El conductor le dio una especie de premio consuelo para el futuro: “Vas a tener otra oportunidad”.