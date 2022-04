Desde que le diagnosticaron era víctima de una grave enfermedad de la que difícilmente iba a poder sobrevivir, Gerardo Rozín decidió transitar sus últimos meses de vida rodeado de sus seres queridos.

Uno de los pilares en los que más se apoyó cuando supo que tenía un tumor cerebral, además de sus hijos, fue Eugenia Quibel, su novia desde 2015. Aunque se conocían desde un tiempo atrás porque ella era la locutora del programa que él tenía en Radio Pop. Después formalizaron cuando Rozín se separó de Carmela Bárbaro y ellos trabajaron juntos en Ponele, programa que conducía el rosarino en Radio Uno.

Ahora, al cumplirse el primer mes del fallecimiento del periodista, la locutora lo recordó con una historia en su cuenta de Instagram, en la que no sólo le dedicó unas palabras, sino que compartió una caricatura de un Rozín sonriente. “Te extraño mucho”, le escribió, junto con un corazón.



La dedicatoria que publicó Eugenia vino acompañada por una caricatura de Gerardo Rozín. Instagram

La carta tras su muerte

Al día siguiente del fallecimiento de Gerardo Rozín, Eugenia le dedicó en sus redes unas sentidas palabras junto con una foto en la que estás los dos muy sonrientes.



Además de ser pareja, Eugenia y Gerardo compartieron muchos trabajos en radio y televisión. Instagram

“¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, escribió la locutora.

“Me guardo para siempre… Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, el dolor auténtico, la alegría sin una mancha”, agregó entre los recuerdos.

“Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos. Brindo por vos, canalla!”, cerró su homenaje.

El día que Gerardo habló de su salud

Hace una década, cuando Rozín y Quibel todavía no eran pareja pero trabajaban juntos en FM Pop, hubo una situación en la que el conductor de Mundo Rozín habló de sus miedos y enfermedades.

El contexto de la charla se dio el 18 de junio de 2012 cuando Gerardo cumplía 42 años. Había una sección del programa que cuando un integrante del ciclo cumplía años, el resto del equipo lo entrevistaba.

En un momento de la charla Eugenia Quibel le preguntó: “¿A qué cosas le tenés miedo?”. La respuesta de Rozín fue inmediata: “A enfermarme”. Acto seguido, explicó: “Yo tengo una salud delicada. Me asumo así. Ya estoy sordo de un oído hace diez años por una enfermedad autoinmune. No me cuido demasiado: tuve un episodio de presión, como ustedes saben, no hace tanto”.

“Es decir: tengo muchos números de los que no hay que tener. Y una pelea permanente con toda el área respiratoria, como tantos otros que se han dedicado a esto. A mí me requiere más concentración llegar con el instrumento, con el cuerpo, con la voz bien a los programas de radio y a los programas de tele que la preparación de los programas en sí”, se sinceró.

“Es mi gran desafío: cómo no toser, cómo hacer que se me entienda cuando respiro mal. Yo tengo como una lucha permanente (con mi salud). Nada grave, nada terminal, afortunadamente, por ahora… Pero yo tengo como una pelea constante con mi manera de respirar y con mi salud. Yo soy un tipo que toma remedios”, concluyo, consciente de la fragilidad de su salud, hace una década atrás.

DR