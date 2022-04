En los últimos años, ha habido una serie de investigaciones que sugieren que las drogas psicodélicas pueden ayudar a las personas a manejar condiciones de salud mental como la depresión, la ansiedad, el dolor crónico e incluso los trastornos alimentarios.

Pero un creciente cuerpo de datos apunta a uno como el principal contendiente para tratar la enfermedad intratable del abuso de sustancias.



REUTERS/Yves Herman/Illustration/File Photo

La psilocibina, el ingrediente activo de los hongos psicodélicos, se ha mostrado prometedora en estudios preliminares limitados, no solo en el alcohol y las drogas más duras, sino también en la nicotina, todos los cuales resisten el tratamiento a largo plazo.

“La antigua regla general es que un tercio de las personas mejoran, un tercio permanece igual y un tercio continúa empeorando”, dijo Michael Bogenschutz, psiquiatra de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York que estudia la terapia asistida por psilocibina. terapia como tratamiento para el abuso de alcohol.

“Lo que me fascina de todo este proceso es cuántos tipos diferentes de experiencias pueden tener las personas, que en última instancia les ayudan a realizar estos cambios profundos en su comportamiento”.

Tomemos como ejemplo a Aimée Jamison, quien hace varios años quería dejar su hábito de fumar antes de cumplir 50 años.

Estadísticamente hablando, la probabilidad de éxito de Jamison no era muy buena.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 55 % de los fumadores adultos intentaron dejar de fumar en 2018, pero solo el 8 % tuvo éxito.

Jamison, un inversor que vive a tiempo parcial en Boston, había oído hablar de las terapias psicodélicas, pero la droga es en gran parte ilegal para uso personal.

Entonces, en el otoño de 2018, voló a Baltimore para participar en un ensayo clínico en el Johns Hopkins Center for Psychedelic & Investigación de la conciencia.

Cuando tuvo que abstenerse de la nicotina durante un día antes de un escáner cerebral, apenas podía dormir y lo llamó “las 24 horas más infernales que he experimentado”.

Después de tres sesiones de terapia de conversación en la clínica Hopkins, le dieron una sola pastilla que contenía 30 miligramos de psilocibina, una dosis relativamente alta.

Después de tragar la píldora, se puso una máscara para los ojos, se tumbó en un sofá y se embarcó en un viaje psicodélico con dos terapeutas cerca durante las siguientes cinco horas.

Cuando terminó su viaje, se sentó y miró a los terapeutas.

“Ahora entiendo por qué fumaba”, dijo, “y ya no necesito hacerlo”.

Durante los dos meses siguientes, Jamison asistió a varias sesiones de terapia más, pero no tomó psilocibina adicional.

Ella no ha tocado un cigarrillo en los años transcurridos desde entonces.

Una versión anterior de ese estudio (en la que los participantes tuvieron dos o tres sesiones de psilocibina), publicada en 2014, informó una tasa de éxito del 80 % en 15 fumadores, en comparación con el 35 % observado normalmente en pacientes que toman Chantix, el fármaco antitabaco convencional líder.

Impulsado por resultados tan positivos, el estudio de Hopkins se ha ampliado para incluir a más participantes, y el año pasado, el equipo recibió una subvención de $4 millones de los Institutos Nacionales de Salud.

Todavía no está claro qué tan efectivo es el uso de psilocibina para tratar la adicción a largo plazo y si algunas personas tienen más probabilidades de beneficiarse que otras.

Algunos participantes del estudio han tenido experiencias preocupantes durante sus viajes, y los expertos dicen que las personas no deberían tomar el medicamento fuera de estudios de investigación legítimos o sin supervisión médica.

La duración de cinco horas de la experiencia también la hará costosa en un entorno de atención de la salud, lo que podría limitar su uso en comunidades de bajos ingresos afectadas de manera desproporcionada por el abuso de drogas y alcohol.

Aún así, muchos expertos ávidos de nuevas terapias para la adicción dicen que la psilocibina representa un tratamiento nuevo y potencialmente emocionante para las personas que padecen una enfermedad que es difícil de tratar.

Tratar más que una dependencia química

Una de las razones por las que las adicciones son tan difíciles de tratar es que la mayoría son más que una dependencia química.

Mucho después de que los síntomas de abstinencia a corto plazo hayan disminuido, las personas que sufren de adicción a menudo se enfrentan a vivir sin la válvula de liberación de estrés que les proporcionó su hábito.

Aquellos que deseen dejar de fumar pueden perseverar durante algunas semanas o meses, pero cuando están estresados ​​o molestos, sus cerebros a menudo los desvían hacia el territorio familiar de su adicción.

Algunos expertos dicen que la psilocibina aborda esa necesidad psicológica.

Junto con el LSD y la mescalina, se le conoce como un “psicodélico clásico”, que activa interruptores en la corteza visual del cerebro, los receptores de serotonina 5-HT2a, produciendo alucinaciones.

En el apogeo psicodélico de las décadas de 1950 y 1960, estas drogas se evaluaron para tratar la depresión y la adicción con resultados mixtos.

Pero ese trabajo se detuvo en la década de 1970 con la aprobación de la Ley de Sustancias Controladas, que colocó al LSD y la psilocibina en la categoría legal más restrictiva, conocida como Lista 1.

En 2000, Roland Griffiths, psicofarmacólogo de Johns Hopkins, recibió luz verde de la Administración de Drogas y Alimentos para estudiar los efectos psicológicos de la psilocibina en 30 voluntarios.

En una encuesta realizada a los participantes dos meses después de su sesión, más de la mitad la clasificó como una de las experiencias más significativas de sus vidas.

La investigación psicodélica ha florecido desde entonces.

Un estudio británico publicado a principios de este año encontró que las personas con trastorno grave por abuso de alcohol que recibieron terapia asistida con ketamina se abstuvieron de beber un 10 % más durante seis meses que aquellas que recibieron solo un placebo junto con terapia o educación.

Sin embargo, algunos estudios sobre la ketamina y la adicción sugieren que su efecto antidepresivo desaparece con el tiempo y que los participantes pueden necesitar infusiones repetidas. Este es un problema potencial porque la droga en sí tiene el potencial de convertirse en una droga de abuso y las sobredosis pueden, en casos raros, ser fatales.

Los investigadores que están entusiasmados con la psilocibina dicen que su experiencia psicodélica más prolongada e intensa la convierte en una terapéutica más duradera.

Por lo general, requiere solo una sesión o, a veces, varias sesiones para que sea efectivo, siempre que se integre con psicoterapia o alguna otra forma de asesoramiento.

“Las personas tienen una mayor flexibilidad mental después de la psilocibina”, dijo Matthew Johnson, psicólogo de Johns Hopkins que dirige el ensayo de tabaquismo.

“Ese aumento en la apertura podría ser un cambio permanente que puede ayudar a superar la adicción”.

Un futuro incierto

Aunque la psilocibina sigue siendo ilegal según las leyes federales sobre drogas, algunas ciudades, incluidas Denver y Santa Cruz, California, la han despenalizado.

En noviembre de 2020, Oregón votó para convertirse en el primer estado en legalizarlo para uso médico.

La psilocibina se considera más segura que la ketamina y no crea hábito, pero tiene sus desventajas.

Los mayores riesgos pueden provenir de una persona que usa la droga sola y se mete en el tráfico u otras situaciones peligrosas mientras está drogada.

Incluso en el entorno supervisado de un laboratorio de investigación, los usuarios a menudo experimentan efectos secundarios, como vómitos o pérdida de coordinación, y el viaje en sí puede producir ansiedad, dolor o incluso un brote psicótico.

“Uno de los grandes desafíos de estos tratamientos es que los efectos son algo impredecibles”, dijo Bogenschutz.

El Instituto de Estudios Integrales de California es una de las organizaciones más conocidas que ofrece un programa de certificación para capacitar a futuros terapeutas que trabajan con psicodélicos, pero dado que la terapia asistida por psilocibina sigue siendo ilegal, ha surgido un mercado clandestino de tratamiento en todo el país.

Jon Kostakopoulos, un ex alcohólico que fundó Apollo Pact, una organización sin fines de lucro que aboga por una mayor financiación federal para la investigación de la psilocibina, dijo que el panorama psicodélico puede ser difícil de navegar para las personas.

Dijo que ha hablado con varias personas que se suicidaron después de que sus guías psicodélicos les dijeron que dejaran de tomar sus medicamentos antidepresivos convencionales en preparación para su viaje de psilocibina.

Kostakopoulos trata de dirigir a las personas a ensayos clínicos legítimos, como el estudio piloto en el que participó en la Universidad de Nueva York y que cree que lo ayudó a dejar el alcohol.

“Creo que necesitas hacer esto con profesionales debidamente capacitados”, dijo.

“Hay algunos actores sombríos”.

A algunos también les preocupa que la psilocibina no se evalúe en las comunidades más pobres donde la adicción tiene su mayor número de víctimas.

“Necesitamos desarrollar tratamientos para ayudar a todos”, dijo Peter Hendricks, psicólogo que estudia la psilocibina y la adicción en la Universidad de Alabama en Birmingham.

Está a punto de concluir un ensayo clínico que se ha prolongado durante más de cinco años, cuyo objetivo es evaluar el potencial de la psilocibina como tratamiento para el abuso de cocaína.

Se centró en reclutar usuarios de comunidades de bajos ingresos alrededor de Birmingham, incluso entre las personas sin hogar, donde la adicción es rampante.

Por sí sola, la psicoterapia no suele ser un tratamiento eficaz para el trastorno por consumo de cocaína.

Sin embargo, en el ensayo de Hendricks, un análisis preliminar de los primeros 10 participantes mostró que aquellos que recibieron psilocibina junto con la terapia usaron cocaína en menos días durante los siguientes seis meses que aquellos que recibieron un placebo junto con la terapia.

También informaron que era significativamente más fácil abstenerse de la cocaína e informaron una mayor satisfacción con la vida.

Hendricks, sin embargo, advierte que la gente no debe hacerse ilusiones demasiado altas.

“Los tratamientos existentes son muy ineficaces”, dijo.

“Espero pasar de ser bastante ineficaz a no ser malo ni decente”.

Brendan Borrell es periodista en Los Ángeles y autor de “The First Shots: The Epic Rivalries and Heroic Science Behind the Race to the Coronavirus Vaccine”.

c.2022 The New York Times Company