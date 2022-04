Este lunes 11 de abril muchos artistas y trabajadores del ámbito audiovisual realizaron una manifestación frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para pedir la renuncia de Luis Puenzo, el director del organismo.

La protesta terminó con incidentes y Esteban Lamothe expresó su opinión sobre lo sucedido y, antes las fuertes críticas que recibió, disparó contra el público con fuertes tuits.

En un principio, el actor, que fue protagonista de la ficción La 1-5/18 (El Trece), había convocado a la manifestación en sus redes sociales pero luego salió a aclarar sus dichos a raíz de los fuertes comentarios que recibió.



Esteban Lamothe lanzó fuertes tuits. Twitter.

“No se trata de que partido político soy yo, le pegaron a trabajadores del cine que se fueron a manifestar porque @INCAA_Argentina se cae a pedazos y ustedes festejan ese horror“, escribió Lamothe en su cuenta de Twitter.

Muchos de los usuarios le criticaron su cambio de ideología ya que anteriormente, había apoyado al gobierno del presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, Lamothe explicó: “Cuando apoyé a este gobierno, acá me liquidaron. Perfecto. Ahora estoy repudiando duramente a este gobierno por el horror que está pasando en el @INCAA_Argentina y también me están matando”.



Esteban Lamothe, protagonista de una polémica en las redes. Foto Movilpress. Archivo.

“No sirven ni para odiar”, cerró el actor en su publicación.

En el último mensaje, el actor sostuvo que “una lucha no anula la otra”, dejando en claro que defiende a sus colegas en la causa que los convocó.

En marzo de este año, Lamothe había estado en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30), donde se refirió a los insultos que recibe en la red social del pajarito. “Me dicen cucaracha con K: yo no soy kirchnerista, sí apoyo el gobierno de Alberto, me gusta eso de Alberto de querer cerrar la grieta, aunque eso me parece imposible”, sostuvo en el estudio.

“Un sector me atacó por eso, por la política, pero erróneamente. Sí simpatizo más por el peronismo que por otra línea“, argumentó el intérprete.

Los fuertes mensajes de Pablo Echarri

Por otro lado, Pablo Echarri también opinó sobre lo que está pasando en el INCAA y se defendió de las acusaciones de algunos medios que aseguraban que estaba interesado en ocupar un cargo en el organismo.

“Desmiento por falso y tendencioso este artículo de @LPOArg. No tengo interés de ocupar ningún lugar en el Incaa. No soy parte de ninguna avanzada sobre el presidente actual”, expresó el actor y productor.



La palabra de Pablo Echarri. Twitter.

Además, Echarri destacó: “No fue una marcha de actores la que señala sino del sector”, que se manifiesta por la dramática realidad que vive. La nota trata de instalar un nuevo enfrentamiento en sintonía a los tiempos que corren. No me sumen“.

A la vez, el esposo de Nancy Dupláa se metió de lleno en la problemática: “En diciembre vencen los fondos específicos asignados a distintos organismos que impulsan la cultura en la Argentina, concentrémonos en trabajar para que eso no suceda. Luego coloquémonos en el pelotón de los que producen audiovisual en el mundo”.

DD