Marta y Felipe Fort son los herederos de Ricardo, el gran Comandante de Argentina que fue apodado así en las redes sociales.Las frases del mediático se volvieron un ícono y su imagen está en todos lados. Luego de la muerte de Gustavo Martínez, Marta y Felipe no dijeron nada acerca de todos los comentarios que lanzó la familia del personal trainer. Los hermanos se limitaron a dejar las redes sociales y viajar a Estados Unidos para poder relajarse lejos de los medios argentinos.

El joven millonario regresó al país y habló de los cambios que implementará en la empresa familiar ahora que es mayor: “Quiero estar ahí, quiero hacer el ‘Marroc’ más grande y uno del estilo del ‘Dos corazones’ con frases de Ricky Fort. Para algunas cosas me dieron el visto bueno y para otras no”.













Fue ahí que también habló sobre los rumores de un lujoso departamento que se habría comprado en Miami para mudarse y comenzar una nueva vida: “No compré ningún departamento, fui a ver porque es algo que quiero hacer en un futuro. Por ahora estoy acá y estoy estudiando”.

No todo quedó ahí porque el hijo de Ricardo habló con LAM y confesó que regresó para sentarse en el directorio de la empresa y comenzar a aportar en el negocio que le dejó como herencia su padre: “Vengo a formar parte del directorio. Que se yo, no lo hablé con nadie. Está todo bien supongo. No vengo a pisar a nadie”

“Mi idea es estar todos unidos”, agregó. Y habló sobre Gustavo Martínez, su partida y la familia del famoso: “Eso no sé, cuando sea el momento lo voy a hablar con Martu seguro. Estoy tranquilo. No tengo nada que hablar con nadie. Un saludo a la familia de Gustavo porque nadie tiene la culpa”.

“Cuando llegué a la Argentina por primera vez pensaba ‘¿por qué me estoy peleando con la familia de Gustavo?’ No sirve. Amor y paz. No sé si me sentaría a hablar con su familia, no es algo que haya pensado, que se yo”, confesó Felipe Fort sobre los dichos de los sobrinos de su ex tutor.

Felipe también contó que llegó al país para compartir con su hermana quien llegó antes que él y que lo estaba esperando para reencontrarse luego de semanas separados. Tanto Marta como su hermano dejaron en claro que están dispuesto a trabajar en la empresa familiar y hacerse cargo de su parte.