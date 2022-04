Luz Maldonado, ex cuñada del influencer, habló con Ulises Jaitt y contó su verdad. La mujer denunció que la familia de su ex marido, y hermano de Lizardo, no le permite ver a sus hijos que tienen ahora cinco y tres años. Además, también afirmó que sufrió violencia de género y que Matías Ponce consumía drogas.

En diálogo con Ulises Jaitt para “El Show Del Regreso”, Maldonado explicó: “teníamos un acuerdo de palabra, sin un Juez, y con horarios de visita. El tema fue que, un día, yo reclamo a mis hijos para que vengan, pero el padre de Lizardo me dijo que no, que no me los iba a traer”. Y afirmó que “Matías Ponce consume desde los 14 años y su familia no es lo que muestra en televisión. Eso es sólo una careta”.













Uno de los hijos de Matías y Luz es autista. “No les hice nada como para que me prohíban ver a los nenes”, manifestó la ex cuñada de Lizardo. Y agregó: “Soy necesaria para la vida de mis hijos. Necesitan a su mamá. En especial el que tiene autismo”.

Durante la entrevista, Luz Maldonado contó: “terminamos porque yo sufría violencia de género. Golpes, escándalos casi todos los días porque (Matías) tiene problemas con las drogas. En especial con la cocaína y una pastilla que es azul. Hizo tratamientos, pero sus problemas vienen desde la adolescencia”.

También describió la violencia que sufrió: “Estando embarazada del más grande sufrí golpes. En ese momento, convivía con toda su familia. Él estaba raro, le pregunté qué estaba escondiendo. Se enojó, me agarró del cuello y me corrió contra el placard. Entró el padre, vio eso, y se preocupó más por saber qué ocultaba Matías que por la violencia de género”.