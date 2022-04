Alguna vez, para dar cuenta de la complejidad de la crónica como género, Juan Villoro la definió como “el ornitorrinco de la prosa”. Se refería al modo en que la crónica puede dialogar libremente con la prosa, el ensayo, el reporte periodístico e incluso, la poesía. Y sobre todo, subrayaba el carácter animal, poco domesticable o susceptible de clasificaciones, al que la escritura nos enfrenta como lectores o escritores.

De esa materia inefable pero bellísima están hechos los textos breves de Criaturas dispersas, de Natalia Gelós. Se podría pensar que sí, que refieren a los animales. Pero no a los animales en general sino a algunos en particular. No como especies sino como criaturas singulares. El colibrí de su casa materna. Una chinche verde estampándose con obstinación contra una lámpara. Cierta elefanta asesinada en el zoológico de Buenos Aires. Los huesos de un basilosaurio.



“Criaturas dispersa”, de Natalia Gelós (Leteo, $1.300).

En ese tránsito, Gelós desliza algunos detalles de su vida: el hijo que la pasea por el zoológico, el pueblo al que vuelve a buscar refugio, allí donde las vacas rodean como viudas a un cordero que acaba de ser sacrificado para el asado familiar. Y también cuenta historias de científicos como Daniel Kronauer, de poetas como Rilke, de cazadores como Béla Hidvégi.

Es decir, ella hace de la escritura un animal anfibio, inclasificable, que asume el riesgo de construirse a sí mismo y adquirir vida propia. Atención, entonces: este libro puede deslizarse al lado del lector y dejarse acariciar como un gatito. O pueden crecerle uñas, pelos hirsutos, un temperamento de insólita amenaza. Están todos avisados.

PC