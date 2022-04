Horacio Rodríguez Larreta planteó la conveniencia de definir un mecanismo para entronizar un único candidato del PRO en las primarias de 2023. Patricia Bullrich no lo aceptó. A su regreso de Estados Unidos, y al día siguiente de la cena en la que habló directamente de las “reglas de juego” de la carrera electoral con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad avanzó este martes con un encuentro de dirigentes que integran su proyecto político.

Entre cortes de carne -salvo Federico Pinedo, que eligió el salmón- con ensaladas, regados con vino, campari y champán, los referentes del PRO abordaron por primera vez abiertamente la disputa por la precandidatura presidencial en un restaurante de la Costanera. Como contó Clarín, la interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich abarca también una diferencia sobre ese punto. El alcalde porteño buscará evitar que llegue a las PASO más de un aspirante del partido, y propone acordar un método: una interna previa, un mecanismo de encuestas o una resolución de la Convención del PRO, entre las principales opciones.

Bullrich lo rechaza, con el argumento de que una competencia entre los afiliados del PRO -unos 70 mil en todo el país- no resultaría representativa, abierta a independientes sería riesgosa y difícil de organizar, y en el caso de las encuestas tampoco generarían confianza como para legitimar un candidato. La titular del partido se muestra decidida a ir a las PASO. El contrapunto quedó expuesto en la cena, por el momento sin acuerdo.

“Mirando hacia 2023 se empezó a hablar de qué método usar para elegir candidato presidencial, algo que debemos resolver antes de las PASO de Juntos por el Cambio”, transmitió Rodríguez Larreta sobre una de las discusiones de la cumbre en la Costanera. El jefe de Gobierno porteño fundamenta esa posición en el posible riesgo de que los radicales unifiquen su aspirante y se beneficien de la división en el PRO.

“Otro eje central fue el valor principal que significa la unidad. Por eso coincidieron en no tensar con posturas personales que afecten este valor”, marcaron desde el sector de Rodríguez Larreta con el propósito de apaciguar la disputa.



Patricia Bullrich, en un encuentro de dirigentes para conformar sus equipos técnicos, este martes.

“Horacio quiere internas o que la Convención decida un sistema para que quede un solo candidato del PRO. Es una locura total. Patricia le dijo que no lo va a aceptar, que es imposible”, contrapusieron del lado de Bullrich. “¿Qué vale una encuesta? Cualquier opción es discrecional, sería retrasar 40 años”, planteó en el encuentro que se extendió durante unas dos horas, hasta las 23 del lunes.

La titular del PRO también pasó factura por las versiones sobre su posible postulación en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad. “No voy a ir ningún lado”, descartó ambas opciones. En la previa, a Macri le había molestado que Bullrich lo bajara de su eventual candidatura presidencial. “Mauricio no se va a presentar. Estoy convencida de que no va a ser”, había dicho a Clarín en Washington. Luego lo relativizó, y en la cena no tocaron el tema.

El ex presidente busca mantener el suspenso sobre su rol el próximo año y por el momento ubicarse por encima de las disputas. Sobre la manera de dirimir la candidatura en privado se pronunció más cerca de Bullrich, con la mirada de que una interna previa tendría dificultades, aunque procurará quedar al margen.

El acto que compartió con Rodríguez Larreta en la escuela 21 de Nueva Pompeya funcionó en esa dirección. “Se va a mostrar con todos, para no desbalancearse”, en palabras de uno de los dirigentes de trato frecuente con el fundador del PRO. Antes del mediodía recibió en sus oficinas de Vicente López a Alfredo Cornejo, el radical que intenta posicionarse a partir de ampliar los apoyos por afuera de su partido. A la tarde Macri partió por unos días de descanso a Villa La Angostura.



Mauricio Macri y el radical Alfredo Cornejo, este martes en las oficinas del ex presidente en Vicente López.

En paralelo Bullrich armó otra reunión de “equipos de Gobierno” a la que asistieron ex funcionarios de la gestión de Macri como Dante Sica, Jorge Faurie, Diego Guelar, Nicolás Massot, Claudio Avruj y Silvana Giudici, el empresario Enrique Cristofani y los diputados Francisco Sánchez, Tito Stefani y Pablo Torello, entre otros.

Cerca de Macri atribuyeron la iniciativa al consejo del ex presidente de que “engrosara el volumen” de los referentes de su proyecto. “Así como a Horacio le recomendó no quedar como un blando o acuerdista”, otra vez expusieron el contrapeso, y adjudicaron a esa recomendación el endurecimiento del discurso de Rodríguez Larreta, por caso con su pedido de suspender los planes sociales a los manifestantes que corten calles.