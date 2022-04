Mujer enfurecida con su novio atropellado por la clave del celular. Foto: captura de video.

En las últimas horas un video se volvió viral en redes sociales, cuando una mujer le exige su contraseña de celular a un hombre que había sido atropellado. El hecho ocurrió en la ciudad de Cali, en Colombia.



En las imágenes se puede observar a un hombre a bordo de una ambulancia, aparentemente herido tras haber sufrido un accidente de tránsito.



Pero su pareja, furiosa, insiste en que tiene que subirse a la ambulancia, no para acompañar al herido, sino para que le dé la contraseña. “Yo me subo porque me tiene que dar la clave”, dice, y acto seguido, se sube al vehículo.



Uno de los paramédicos le pide calmarse. “Espere a que por lo menos lo atiendan los paramédicos”.

.



La gente que estaba presente en el lugar comienza a criticar a la mujer. “¿Pero cómo le va a pedir la clave?”, se escucha decir a un hombre.



Luego, los testigos de la escena, comenzaron a exigir que bajen a la mujer de la ambulancia, lo que al final hicieron los paramédicos, no sin que antes ella le dé al herido manotazos en las piernas.