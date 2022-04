La interna dentro del Frente de Todos, que se mantiene al rojo vivo con un diálogo cortado entre sus principales referentes, fue motivo de una chicana durante una entrevista que le hizo el periodista Eduardo Feinmann a la legisladora Ofelia Fernández.

La joven dirigente, que se posicionó del lado K de la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, justificó las diferencias internas y habló de la “filosofía” del conflicto.

La frase motivó la chicana del conductor de radio Mitre: “A vos te gusta que se peleen más. Así, a muerte, como se están peleando Alberto y Cristina. Eso es mejor”.

“Entre consenso y conflicto, yo creo más en el conflicto. Me parece una filosofía más honesta, aunque Larreta después te va a decir que hay que construir un diálogo más amplio”, respondió la legisladora.

El periodista indagó con ironía respecto a si el partido de la legisladora porteña, Patria Grande, apoya al actual Gobierno de la nación y derivó en una crítica sobre la “parálisis y falta de creatividad” de Alberto Fernández para resolver problemas.



El presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner en una relación sin diálogo.

Fernández aseguró que dentro de la coalición de gobierno se siente más cerca de la “sensibilidad” de Cristina y Máximo Kirchner, aunque remarcó que se siente “incómoda” en esa dicotomía actual.

“Hoy nos estamos perdiendo peleas, no las estamos dando a muchas de ellas, tal vez por estar peleando mucho adentro y eso sí me parece preocupante, sobre todo porque para la gente profundiza el malestar que hay, no genera confianza en el momento que están viviendo, con las dificultades que están pasando”, expresó la legisladora porteña del FdT.

Ofelia Fernández también habló de la necesidad de salir de la “dicotomía personalista” y pasar a una “discusión programática” para poder saldar los debates hacia el interior del oficialismo.

