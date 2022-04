El enojo de LaQuedra Edwards se convirtió en sorpresa, incredulidad y alegría (casi por ese orden) tras verse obligada a gastar una buena parte de su presupuesto en lotería en un boleto que no quería por culpa del gesto grosero de un desconocido al que ahora le debe el haber ganado 10 millones de dólares (9,15 millones de euros).

Su historia, ocurrida hace unos meses, ha sido hecha pública ahora por la Lotería de California a través de un comunicado.

Los hechos se remontan a noviembre del pasado año. Edwards entró en un supermercado Vons en Tarzana (Condado de Los Ángeles, en los Estados Unidos) y se colocó frente a un máquina expendedora de lotería con la intención de jugar 40 dólares.

Sin embargo, cuando estaba allí plantada y dispuesta para seleccionar los elegidos, una persona la golpeó y ella accidentalmente pulsó el botón que no era, comprando un boleto valorado en 30 dólares que jamás habría comprado de manera intencionada.

“Simplemente chocó conmigo, no dijo nada”, ha contado Edwards en la nota de prensa de Loterías de California.

Molesta con esa “persona grosera” que le había hecho gastar el 75% de su dinero en ese boleto, salió del supermercado y se fue a su coche.

Allí se dispuso a rascar la tarjeta y al hacerlo descubrió que se había llevado un premio gordo.

Le habían tocado 10 millones de dólares y no se lo podía creer.

“Realmente no lo creía al principio, pero entré en la autopista 405 y seguí mirando [el boleto], y casi choco mi coche. Me detuve, lo miré una y otra vez, lo escaneé con mi aplicación y seguí pensando que esto no podía ser correcto”, ha relatado la ahora millonaria.

Le costó asimilar que había ganado un premio tan abultado. Quizá, en parte, por la manera en la que lo había hecho. “Todavía estoy en estado de shock. Todo lo que recuerdo haber dicho una vez que descubrí cuánto acababa de ganar fue: ’¡Soy rica!’”, ha sentenciado.

Sobre sus intenciones en cuanto a qué hará con el dinero del premio, ha comentado que tiene pensado comprarse una casa y fundar una organización sin ánimo de lucro para ayudar a la gente.

En el comunicado emitido por el organismo encargado de la lotería en California que ha dado a conocer su historia se precisa que la ganadora “no está interesada en más entrevistas con los medios”.

También han añadido que, con motivo del premio, el supermercado donde se emitió el billete ganador ha recibido un bono de 500.000 dólares.