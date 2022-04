Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos que participará del Mundial Qatar 2022, anunció que ha finalizado su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata de forma satisfactoria.



“Me sometí a 25 sesiones de radioterapia. Después tuve que esperar cinco o seis meses para saber si había hecho efecto y así fue”, declaró el entrenador a la prensa británica.



El ex entrenador de Barcelona de España sorprendió al mundo cuando en febrero se sometió a una operación de la próstata y anunció hace diez días que sufría un cáncer desde 2020.



“Esto forma parte de mi vida. He pasado por tantas dificultades, de enfermedad y de muertes, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias”, agregó el técnico de 70 años.



Van Gaal, quien había anunciado que continuaría hasta la cita mundialista pese a su enfermedad, ya tiene sucesor para cuando culmine la misma el 18 diciembre y el elegido fue Ronald Koeman, quien ya fue nombrado oficialmente por la Federación neerlandesa de fútbol.



Países Bajos, que debutará en el encuentro inaugural el 18 de noviembre ante Ecuador -del argentino Gustavo Alfaro- , compartirá el Grupo A junto al organizador Qatar y Senegal, último campeón de la Copa África.