Cuatro anillos de campeón de la NBA con San Antonio Spurs y dos medallas olímpicas con la Selección Argentina, una de oro en Atenas 2004 y una de bronce en Beijing 2008, además de una intachable carrera profesional, no fueron suficientes para Emanuel Ginóbili. A todos esos logros, y cuatro años después de su retiro, Manu le sumó un nuevo e histórico reconocimiento: la confirmación de su ingreso al Salón de la Fama de la liga de básquetbol más poderosa del mundo.

El bahiense relativizó esta distinción, a todas luces histórica para el deporte argentino. Dijo que es “reacio a los premios individuales” y que resulta un tanto “anecdótica” porque ya se quitó definitivamente el traje de jugador.

De todos modos, admitió que el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, cuando su nombre y su apellido queden estampados entre grandes nombres de la historia del básquetbol en el prestigioso Naismith Memorial, de Springfield, Massachusetts, seguramente le “terminará de caer la ficha”.

Lo hizo en una entrevista que concedió a NBA Latam en el centro de entrenamiento de los Spurs, en Estados Unidos, la primera desde que se conoció la gran noticia para la historia de nuestro deporte. “Estoy contento por lo que acaba de pasar. Es algo que se venía hablando hace un par de años y los que saben de esto me decían que iba a pasar, pero hasta que no pasó no me hice ilusiones ni quise dedicarle ninguna energía”, sostuvo.



“Cuando empiezan a llegar las repercusiones, uno le empieza a dar más valor”, reconoció Ginóbili

“Cuando empiezan a llegar las repercusiones, uno le empieza a dar más valor. Yo soy reacio a los premios individuales, no los valoro tanto inicialmente. Después cuando ves la repercusión y decís ‘es algo groso, importante’, y uno va cayendo. Cuando llegue septiembre y esté ahí, en el evento, terminará de caer la ficha”, reconoció uno de los emblemas de la Generación Dorada del básquetbol argentino.

Ginóbili admitió además que se trató de “una situación un poco inesperada” y añadió que, en el momento del discurso, que se sentará a escribir en agosto, quizás aflore algún sentimiento mucho más profundo al actual. “No soy de emocionarme. Tal vez cuando llegue el momento del ‘speech’ surge algo de adentro”, expresó acerca del momento en que quedará cristalizado su acceso a un sitio privilegiado dentro de la NBA.

“Cuando terminó mi carrera, pasó lo del retiro de la camiseta (en San Antonio Spurs), cerré la persiana. Nada de lo que venga de ahora en más me ocupa neuronas. Lo que viene es un lindo premio, un honor a lo que hice, pero ya está. Yo no juego más y no puedo generar algo nuevo”, aclaró.

Y agregó: “Está todo hecho, no puedo modificar nada y no depende de mí. Yo dejé todo lo que tenía que dejar adentro de la cancha, el resto es anecdótico y puede ser una anécdota superlativa, como esta (del Salón de la Fama) o puede otra, la que sea”.

Ginóbili: “Es lindo saber que la gente se alegra”

El exescolta de Andino de La Rioja, Estudiantes de Bahía Blanca, Reggio Calabria y Kinder Bologna, dijo que “es lindo saber que la gente se alegra” por la confirmación de su ingreso al Salón de la Fama y que incluso “algunos hasta se emocionan”.

“Estamos cerca de cumplir cuatro años de mi último partido, que sigan pasando cosas relacionadas a mi carrera me halaga mucho”, destacó el subcampeón del mundo con Argentina en el Indianápolis 2002, certamen previo a su desembarco en la NBA, liga en la que permaneció hasta 2018, siempre con la camiseta de la franquicia texana.



Ginóbili conformó un histórico tridente en los Spurs, junto a Tim Duncan y Tony Parker. Foto AP

Ginóbili señaló también que su carrera “fue muy privilegiada” porque estuvo en un lugar como San Antonio donde era valorado y, en paralelo, tuvo “la fortuna indescriptible de tener lo mismo en paralelo con la Selección”.

“Es algo muy atípico. Aprecio muchísimo todo lo que pasó, desde las grandes victorias como un oro olímpico hasta las que me partieron el corazón”, subrayó.

Por último, deslizó que está más que conforme con su vida sin el básquetbol. “Pensé que me iba a costar más, que iba a extrañar más la adrenalina de la competencia y la verdad es que no. No me imagino cómo lo hacía, estar bajo esa presión constante. De pensarlo me agoto”.

“Llevo cuatro años sin casi tocar una cancha de básquet, ni series ni partidos. Ahora tengo otras prioridades”, completó quien actualmente trabaja en los Spurs bajo el ala de su ex entrenador, Gregg Popovich, como una una especie de “mentor” o “nexo” con los jugadores, según su definición.

Elegido en el primer año

Se trata del primer año en que podía ser elegido Ginóbili, ya que uno de los requisitos para ingresar en el Salón de la Fama es que el homenajeado en cuestión lleve al menos cuatro temporadas retirado.

El integrante de un trío histórico para los Spurs, junto a Tim Duncan y el francés Tony Parker, era uno de los grandes favoritos para entrar en esta ocasión al Salón de la Fama desde que se anunció la lista de finalistas a mediados de febrero, en el comienzo del fin de semana del All Star Game de Cleveland.

En 16 campañas, Ginóbili totalizó la gigantesca marca de 1.057 partidos en temporada regular, con un promedio de 13,3 puntos, 3,8 asistencias y 3,5 rebotes. En postemporada jugó 218 encuentros con medias de 14 tantos, 3,8 pases gol y 4 tableros.

DB