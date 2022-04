Agustín Rossi y el Frente de Todos. Foto: NA.

En clave electoral y con el pedido de unidad como denominador común, funcionarios del gabinete de Alberto Fernández y dirigentes de la Corriente Nacional de la Militancia que lidera el ex ministro de Defensa Agustín Rossi compartieron el sábado un acto en la ciudad santafesina de Rosario para “defender el Frente de Todos”.



En medio de la interna que vive la cúpula oficialista, Rossi -que no hace tanto tiempo se había ido del Gobierno Nacional por una candidatura- cerró un encuentro junto a un grupo de funcionarios nacionales cercanos al jefe de Estado, con el objetivo de ponderar la gestión del Ejecutivo nacional y fortalecer a la coalición gobernante.



Con este marco es que ahora Rossi pasó a ser uno de los principales defensores de la gestión de Fernández, un dato que llama la atención dado que circulan consistentes rumores que lo señalan como futuro nuevo integrante del Gabinete de ministros a nivel nacional.



En este contexto, y más allá de la interna de Cristina Kirchner y La Cámpora y el enfrentamiento de éstos con el primer mandatario, el propio Rossi se ha reunido con Alberto Fernández en Casa Rosada hace unos días, un encuentro en el que estuvieron funcionarios cercanos al Presidente, entre ellos el canciller Santiago Cafiero, y el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. Luego de la reunión en sede de Gobierno, Rossi comenzó a manifestarse como si ya fuera efectivamente un integrante más de la Administración albertista. De hecho tuvo palabras elogiosas para con el ministro de Economía y sostuvo: “Guzmán es un activo para el Gobierno, no se si existe en la Argentina otro economista que hubiese llevado la negociación con el FMI como la llevó adelante Martín”.



Rossi habló durante una entrevista radial con Radio Con Vos, y amplió sobre el tema: “Economía resolvió la crisis de la pandemia, hay más que un efecto rebote, se sigue creciendo a un ritmo bastante importante, los indicadores de desocupación son bastantes importantes (…) Ninguna de las variables macroeconómicas está desordenada”.



Así mimo ha reclamado un cambio de estrategia a todos los funcionarios gubernamentales y manifestó: “Tienen que salir a explicar lo que estamos haciendo, parece que cuando hacemos un gol nos quedamos sin fuerza para celebrarlo”.



En el mismo sentido Rossi sostuvo que el Gobierno “no puede quedarse de brazos cruzados a la espera del índice de inflación; el ministro tiene que salir a decir ‘vamos a tener este problema’ y dar un horizonte. No se puede ser mudo en el marco de la política, sabemos desde hace un mes que el miércoles va a ser un día difícil”, y reconoció que propuso a Martín Guzmán poner en práctica un “ingreso básico universal” como herramienta para potenciar la capacidad adquisitiva de la población. “Es cauto, me dijo que lo iba a analizar”.