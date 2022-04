Por este motivo el secretario de Transporte y Seguridad Vial de Tucumán, Benjamín Nieva, fue entrevistado en LV12 para explicar de que se trata este nuevo sistema.

“Es una iniciativa que tenemos que tenemos desde el Consejo Federal de Seguridad Vial, en realidad está ya desde el año 2011 dispuesto a que se aplique este sistema de scoring nacional o de quitas de puntos a medida que se van convirtiendo las infracciones”, contó Benjamín Nieva.

“En la presidencia del Consejo Federal se lo debatió hace un par de años para ponerlo en la agenda del Ministerio de Transporte de la Nación y en cada una de las jurisdicciones provinciales”, agregó.

En ese sentido continuó diciendo “el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerra, nos dijo que está próximo a publicarse en el Boletín oficial. Este sistema ya está reglamentado, acordamos cuales serían los puntos a quitar con cada una de las infracciones”, comentó.

A continuación se muestra que cantidad de puntos se restan según la infracción cometida.

image.png

Las penas de descuento van desde 1 a los 20 puntos y las más graves son por correr carreras no autorizadas en la vía pública y por conducir inhabilitado.

Sobre este sistema el secretario opinó “la ventaja que trae este sistema es que se terminó esa viveza criolla donde el conductor si tenía el dinero suficiente abonaba todas las multas con las que se encontraba en el momento de renovar su licencia y salía con una nueva”.

“Esto ya no va a ser así directamente se va a encontrar con que esos puntos iniciales, que van a ser 20, ya no son tales y si se ha quedado con puntaje insuficiente no va a poder renovar su licencia y si o si va a tener que hacer un curso donde demuestre que sabe a ciencia cierta cuales son las reglas viales, la conducción segura y una vez que se apruebe va a poder conducir nuevamente”, enfatizó.

Además informó que el conductor puede quedar inhabilitado para conducir por 60 días en primera instancia y luego se puede extender a 120 o 180 días.

En cuanto a la renovación de puntos dijo “cuando una persona no haya recibido sanciones de tránsito firme durante el periodo de dos años va a recuperar la totalidad de los puntos siempre que durante ese lapso no haya alcanzado cero puntos”.