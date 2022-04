Al compás de versiones y una verdadera danza de nombres, muchos empresarios esperaban la renuncia de Martín Guzmán cuando apareció el lunes por la noche en la pantalla de C5N. En lo que resultó una curiosidad, el ministro se mostró con voz firme y muy decidido a marcar la cancha. No solo dijo que no se va. Avisó que no subirán las retenciones y que el Gobierno gestionará con gente alineada.

“Fue una grata sorpresa pero no alcanza para cambiar las expectativas”, soltó el CEO de una multinacional al mencionar que hay una presión ciudadana por la toma de decisiones y mostrar un rumbo. “Guzmán dio un primer paso. No es poco, falta mucho”, sintetizó a Clarín.

Un industrial de la alimentación, que suele quejarse en voz alta, deslizó que la realidad ya es muy complicada para que el gobierno parezca paralizado en medio de internas. Ayer celebró las declaraciones de Guzmán como un gesto de ese gobierno que “dilapidó la confianza”.

En su visión, resta que tome más poder con otros desplazamientos de parte de quienes lo hostigan. La lista estaría encabezada por su subordinados Federico Bernal y Federico Basualdo de la secretaría de Energía. También por Roberto Feletti que al menos ayer no se dio por enterado de la flecha que le dirigió Guzmán.

En la UIA, más conciliadores, afirman que nadie quiere la ruptura del Frente de Todos sino el fortalecimiento de una línea racional. Hablan de encarar cambios con coraje.

Los empresarios que asisten a las reuniones con el ministro resaltan su capacidad de escucha y de resistencia frente a los embates. Y están listos para distinguirlo. Será el orador estrella del Cicyp, que reúne al círculo rojo a principios de mayo y del Summit que organiza la AmCham, que cobija a las multis.

Eso si, en el campo hubo silencio ante el anuncio del ministro de que no subirán las retenciones. Nadie quiso festejarlo en público pero confesaron alivio en privado. En ese sector siempre están en guardia. Esta vez, por las declaraciones acerca de algún proyecto para capturar una renta inesperada como el alza de precios de las commodities que provocó la invasión rusa a Ucrania. Consultado, un encumbrado funcionario le bajó el tono y aseguró que era un globo de ensayo.