Un hombre de 70 años fue detenido en el barrio San José de Mar del Plata acusado de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja fallecida, menor de la que era el tutor. El sujeto fue capturado este lunes cuando caminaba por el mencionado barrio después de que la Policía allanara su casa y no lo encontrara en la misma. Junto con él se secuestró un teléfono celular y documentación perteneciente a la niña.



Según informaron los medios locales, el hecho es investigado desde agosto de 2021 cuando la víctima se presentó ante la Fiscalía Nº 1 y llevó a cabo una denuncia formal. La menor explicó que cuando tenía 13 años el hombre intentó atacarla sexualmente, tras quedar a cargo de ella después del fallecimiento de su madre, ocurrido dos años antes, mientras que cuando cumplió 15 finalmente se habría consumado la primera de muchas agresiones de ese tipo.



En tanto, según se desprende de la causa en la que instruye la fiscal Florencia Salas, el individuo la habría amenazado con echarla de su casa y la habría obligado a tener relaciones. De acuerdo a la acusación de la víctima, los abusos continuaron y el acusado llegó a exigirle que abandonase a un novio cuando la joven ya tenía 18 años y que, si no lo hacía, se iba a suicidar por su culpa.



“A los 13 años y al enterarse que la víctima había enviado una carta de amor a una persona, el mismo intento tener relaciones sexuales en una habitación de su casa pero no lo logró. A los 15 años y bajo amenazas de dejarla en la calle y la víctima accedió, ejerciendo una posición de poder y maltratándola con diversas manipulaciones psicológicas”, se desprende de la causa según los relatos de la víctima.



Luego de una serie de peritajes, la fiscal Salas ordenó al personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local que detuviera al imputado, de 70 años, quien ahora deberá declarar en Tribunales.