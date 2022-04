Este martes, Villarreal dio la sorpresa en Múnich y eliminó al Bayern con un empate agónico que lo metió en las semifinales de la Champions League. Un batacazo histórico que tiene un solo antecedente para el conjunto español: la mítica campaña del Submarino Amarillo en la temporada 2005/2006, liderada por los botines de un tal Juan Román Riquelme.

El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini venía de eliminar al Inter de Juan Sebastián Verón y enfrentó en aquella instancia decisiva al Arsenal de Inglaterra, de Arsene Wenger, y con jugadores como Cesc Fábregas, Thierry Henry y Robin Van Persie, entre otras estrellas que integraban el plantel.

A diferencia de este Villarreal de dientes apretados, defensa y contraataque, aquel de Román tenía otro ímpetu ofensivo con futbolistas como Diego Forlán, Santi Cazorla, José Mari y el brasileño nacionalizado español, Marcos Senna. Y al igual que este de Rulli, Foyth y Lo Celso, también tenía corazón albiceleste gracias a Juan Pablo Sorín, Gonzalo Rodríguez, Rodolfo Arruabarrena, Luciano Figueroa, Mariano Barbosa y el argentino mexicano Darío Franco.

La ida en Londres ante el Arsenal habia sido 1-0 a favor de lo locales, que habían podido marcar diferencia en el marcador a través de Kolo Touré a los 41 minutos de partido. Y las ilusiones para la revancha no estaban perdidas.

La tensión en La Cerámica se mantuvo constante durante todo el partido, al igual que el marcador en cero. Hasta que a los 88 minutos de juego el árbitro pitó un penal para el equipo local y fue Román, obviamente, el que tomó la pelota y se hizo cargo del disparo.

En ese abril ya se vivía la previa del Mundial de Alemania 2006 y aquel cruce de Champions fue un mal augurio para lo que le esperaría a la Selección Argentina de José Pekerman.

Jens Lehmann, el mismo que un par de meses después sería clave para la eliminación de la Albiceleste a manos de Alemania en cuartos de final y por penales, adivinó la intención de Riquelme y atajó su remate tirándose hacia la izquierda.

“La gente puede pensar que es raro. Pero jugar a la pelota me divertía no me ponía nervioso nunca. El club y los jugadores hicieron un gran trabajo. Nunca lo pude volver a ver, ni al partido ni al penalti. No creo que lo vuelva ver. Me queda la sensación de que tuvimos que jugar esa final de Champions contra el Barcelona. Creo que lo hubiésemos pasado bien”, declaró el argentino tiempo después ante el recuerdo de ese penal fallado.

Arsenal pasó a la final en París, donde terminó siendo derrotado por el Barcelona de Ronaldinho, Eto’o y un chiquilín Messi que no jugó pero ya empezaba a hacerse un nombre en el planeta fútbol.

“Ese penal no lo volví a ver y no creo que jamás en mi vida lo vuelva a ver”. En una charla exclusiva con Villarreal, Riquelme recordó la serie contra el Arsenal en la Champions 2006. 📹 @VillarrealCF pic.twitter.com/aVTpcAw8w3 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2021

Este 2022, luego de 16 años, Villarreal tiene la oportunidad de vengar a Román y compañía. Y en su camino puede llegar a aparecer otro inglés, nada menos que el Liverpool de Jurgen Klopp, que jugará la revancha ante Benfica como local tras ganar la ida 3-1 en Portugal.

El Submarino Amarillo, el mismo que viene de eliminar a Juventus y Bayern contra todos los pronósticos, quiere seguir su camino a la final del 28 de mayo, que se jugará (otra vez) en París.