Día Internacional del Beso. Foto: Reuters.

¿Qué sucedería si no despertáramos con un beso? ¿O si no hubiese una despedida que terminara de ese modo? ¿Qué sentiríamos sin ese roce mágico de los labios contra la piel que muchas veces produce sensaciones indescriptibles y nos lleva tan lejos como se atreva la mismísima imaginación? En mayor o menor medida, tratándose de parejas o bien de una relación de amistad, simple y cercana, casual o como cualquier otra; es casi seguro que nadie podría vivir sin dar o recibir un beso.



Y de eso se trata este día, como cada 13 de abril, cuando al mundo entero se le ocurrió la bendita idea de celebrar el encuentro entre dos personas y toda la pasión que el hecho de besar despierta. Todo resumido en el Día Internacional del Beso. ¿Pero por qué le dedicamos un día? La fecha que surgió -inevitable- debido al beso más largo conocido hasta entonces.



Todo comenzó en Tailandia, en oportunidad de un curioso concurso llevado a cabo en el año 2011. Una pareja de nativos dejó para la posteridad un increíble récord que nadie había pensado nunca jamás: se besaron sin parar durante 46 horas, 24 minutos y 9 segundos, y solo para festejar -casi como al pasar- el Día de San Valentín. Sin embargo, eso no pareció ser suficiente para ellos y en 2013 redoblaron la apuesta para romper -si es que lo lograban- su propia y asombrosa marca. Y vaya si lo lograron: esa vez el beso duró -nada más y nada menos que- 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.



El beso más largo del mundo, año 2013 en Tailandia. Foto: gentileza crnnoticias.com



Concurso de besos. Video: gentileza Mexico Explorer.



¿CÓMO EXPLICAR UN BESO?

El beso tiene su costado racional y de alguna manera científico, y así se hace referencia a los músculos. Cuando se da un beso se ponen en movimiento hasta 36 músculos de nuestro cuerpo, y el músculo del corazón deja su estado de reposo para acelerarse en apenas unos segundos. La acción de besar libera hormonas como la oxitocina, que promueve la interacción social y permite sentir emociones positivas; la dopamina, también conocida como “hormona del bienestar”, que acentúa la alegría y el placer; y la serotonina, que ayuda a mantener en equilibrio los estados de humor.





EL BESO EN LA HISTORIA

El beso, ese extraño fenómeno que tanta gente se dedica a analizar como si se tratara de una materia indescifrable y misteriosa y que -en cambio- es la simple concreción de una experiencia placentera y gozosa como pocas, toda una forma de expresión en sí misma que desde épocas inmemoriales de la historia de nuestras vidas. Los casos de besos, sean cuales sean, sobran y abundan en la línea de tiempo de la humanidad.



La costumbre se expandió desde tiempos inmemoriales en la India, en tiempos de Alejandro Magno. También en el relato de La Odisea, el beso está presente en varios de sus pasajes, e incluso en los libros del Nuevo Testamento donde se hace mención al beso como un símbolo que sella un importante destino. Luego, la costumbre del beso en la Persia antigua, convertido en una costumbre completamente reservada a los hombres, y también en la cultura de los Celtas, considerado como algo sanador y -si se quiere- medicinal. Así llegaron también los tiempos oscuros, como los días del medioevo, cuando era considerado algo impuro y hasta sacrílego besar a una doncella. Desde la Revolución Industrial, que la costumbre de besar al otro pasó a ser vista como un acto normal entre la gente que se relacionaba afectivamente, pero que sólo podía manifestarse en la intimidad, para no ser rabiosamente censurado por la sociedad. La etapa del romanticismo marcó un cambio paradigmático respecto del beso, dando paso a una mayor libertad para expresar los sentimientos entre las persona, un hecho que activó una verdadera revolución sexual que, gracias a la modernización, se mantiene hasta nuestros días.



Como fuera, motivos no faltan nunca para marcar el día 13 de abril en el calendario como la jornada en la que nos proponemos dar ese beso que no termine más. A la persona amada, deseada, o extrañada por igual.