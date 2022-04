Agustín Rossi. Foto: NA.

Con la interna oficialista impactando negativamente en la gestión del Gobierno, desde la Casa Rosada buscan sortear la crisis pasando por alto las críticas de los propios, una recomendación que le realizó al presidente Alberto Fernández el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, quien se posiciona como uno de los dirigentes más escuchados por el jefe de Estado.



“Es un cuadro político importantísimo. Está muy cerca del Presidente, habla mucho con él”, resaltó a Noticias Argentinas una fuente con acceso directo al despacho presidencial, que además indicó que la opinión de Rossi es “tomada muy en cuenta” por el mandatario.



El ex funcionario fue ganando espacio dentro de la mesa chica del albertismo, posicionándose como una de las personas que integran el selecto grupo de dirigentes a los que el Presidente consulta a diario.



“Su opinión es muy tomada en cuenta. Alberto lo quiere en el Gobierno”, subrayaron altas fuentes de la Casa Rosada, pero aclararon que “por ahora no hay lugar para Rossi” porque no hay cambios de Gabinete previstos para el corto plazo.



El Presidente deslizó a una persona de su circulo de confianza la intención de realizar cambios “en un Ministerio que no funciona”, el cual está bajo la conducción de un hombre, motivo por el que se podría abrir una vacante en el Gabinete.



“Basta de hablar de la interna, hay que trabajar y avanzar. Los que no se sienten incluidos, nadie los retiene. La línea política es gestionamos”, subrayaron. En ese marco, desde el Gobierno tratan de instalar la idea de que “la interna no es un problema” y se enfocan en la necesidad de generar expectativas respecto del rumbo de la economía.



Sin embargo, Rossi aseguró durante una entrevista que no está “buscando un cargo” en el Ejecutivo nacional, y afirmó que apunta a “fortalecer la unidad del Frente de Todos”.



“Siempre se rumorea (su regreso al Gabinete nacional), pero la verdad es que me deja en una situación incómoda. Mi llegada a la Casa Rosada implica ocupar un lugar que hoy está desempeñando otro compañero”, manifestó.



Por último, el ex ministro de Defensa aclaró: “No estoy buscando un cargo, no lo hablé con el Presidente. Entiendo que la política te lleva a estar en diferentes lugares y hoy me toca estar sin responsabilidad de gestión. Desde mi lugar, trato de fortalecer la unidad del Frente de Todos y apoyar el liderazgo del Presidente”.