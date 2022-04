Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Foto: NA.

En horas críticas para el Gobierno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, envió un mensaje a la interna del Frente de Todos al pedir que “los que no pueden acompañar” que por lo menos “no estorben”.



“El Presidente está gobernando con la presencia de exagerados críticos de la oposición y de algunos cercanos a nuestro propio pensamiento. Si no pueden acompañar, que no estorben y que dejen hacer las cosas como son”, denunció. Y agregó: “No soy quién para decir que los que no estén de acuerdo den un paso al costado. Lo que digo es que no estorben”.



En la misma línea, el ministro hizo referencia a los reiterados cuestionamientos del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, hombre ligado a La Cámpora tras tildar de “poco saludable” que el secretario se muestre tan crítico con el gobierno.



“No es saludable que Feletti se muestre crítico con las medidas económicas. Lo conozco demasiado y sé que no lo haría con vocación de estorbar, lo ha hecho para sumar, pero esas cosas no suman. Termina siendo un estorbo. Que siga haciendo una excelente trabajo para conseguir como el que estaba haciendo en comercio interior”, declaró.



Asimismo, el exjefe de gabinete habló sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y aseguró que es el mandatario quien debe tomar las decisiones de fondo y “no puede estar esperando otra cosa”.



“La pelea es una cosa limitada porque puede que cada uno haya tenido una visión particular, pero la realidad es el Presidente tiene que tomar las decisiones de fondo y no puede estar esperando otra cosa”, afirmó en diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana por Radio Rivadavia. Y continuó: “Hay que proponer llevar adelante estrategias que concluyan con soluciones concretas que deben estar de la mano de quien toma las decisiones, que es el Presidente de la Nación”.



Por otro lado, Fernández culpó a la gestión de Mauricio Macri por los niveles elevados de inflación y aseguró que el Gobierno trabaja en “una solución real” ante los problemas.



Por último, el ministro insistió en que cree en Alberto Fernández aunque aceptó que llevó adelante medidas que “no salieron como esperaba”. “Puede ser que el Presidente haya intentado un montón de cosas que no salieron como pensaba, pero ninguna de ellas ha sido manipulada”, concluyó.