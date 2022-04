“Denso como mosca de verano”, es uno de los refranes argentinos más populares que se escucha decir cuando una persona está intensa con un tema o situación en particular. Pero últimamente, en el partido bonaerense de Pilar, los vecinos ya no se atajan de esa frase -y hasta prefieren omitirla- porque desde hace tiempo, se encuentran conviviendo con una invasión de insectos voladores que al parecer, no tienen una estación del año predilecta para marcar territorio ni mucho menos ánimos de marcharse.

Las incesantes denuncias comenzaron cuando cientos de familias, residentes del barrio privado Casablanca (ubicado en el kilómetro 45 de la ruta 25), se percataron del insólito hecho que si bien podría tratarse de un fenómeno común al domiciliar en áreas abiertas o mayoritariamente campestres, no lo es cuando ocurre de formas inquietantes los 365 días del año, tal como explicaron y detallaron los propietarios de la urbanización.

De esta manera, notificaron sobre la presencia de moscas que habitan en cada uno de los hogares y se adueñan del espacio privado. Fue así que decidieron elevar un expediente dirigido a la municipalidad con el objetivo de reclamar controles en los establecimientos que limitan con el country.



Varios vecinos denunciaron que deben mantener sus viviendas herméticas por la presencia de los insectos.

“Debemos convivir con moscas en forma constante y continua, durante todos los días del año, las cuales encuentran su origen en la actividad que se desarrolla en los establecimientos de alrededor del barrio y son productores biológicos de muchas enfermedades humanas y animales”, sostienen los vecinos de la urbanización, quienes, en su mayoría, aluden la persistencia de la plaga a la posible existencia de criaderos que registra la zona.

El problema más frecuente que alarma a los habitantes del barrio privado está vinculado a que necesariamente deben residir con la casa hermética para impedir el ingreso de los insectos. “Las viviendas se encuentran permanentemente con las puertas, ventanas y persianas cerradas, y es muy difícil permanecer en el exterior pese a tener áreas verdes”.

Es que la mayor concentración de moscas se origina en paredes, utensilios de cocina y alimentos que se encuentran a la vista para la preparación de las comidas.

Asimismo, otro de los factores preocupantes está íntimamente ligado al abuso de insecticida que se utiliza para combatir la diversidad de bichos voladores que habitan en la zona. El principal llamado de atención que sostienen desde el vecindario radica en denunciar los efectos nocivos que provocan los tóxicos tanto en la piel como en las vías respiratorias.



Los vecinos reclaman que el excesivo uso de insecticidas es nocivo para la calidad de vida y para realizar las actividades necesarias.

El expediente que levantaron los propietarios fue presentado ante la municipalidad de Pilar, días atrás. Allí solicitaban que “las áreas competentes adopten con urgencia las medidas necesarias para que los vecinos puedan disfrutar de los derechos humanos básicos tales como respirar, alimentarse, dormir, ver con luz natural, recrearse, estudiar, disfrutar del aire libre, transitar por la vía pública, y otras acciones que puedan sintetizarse en el concepto de vivir sin el riesgo sanitario que significa la constante presencia de insectos vectores de graves enfermedades”.

La demanda, también expone a las autoridades competentes para que controlen el funcionamiento de los establecimientos y sus “posibles impactos negativos al ambiente y a la salud de los habitantes”.

Debido a que se trata de un estado insalubre que lleva años instalado en el distrito, la idea fue solicitar que se apliquen las sanciones más estrictas “considerando los años transcurridos sin solución a la situación denunciada”.

Cuando Pilar se llenó de lagartos

En enero de este año, cuando el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue testigo de una histórica ola de calor con récord de extremas temperaturas, un insólito desfile de lagartos tuvo lugar en el norte del Conurbano.

Varios de esos episodios se habían registrado en los barrios privados de Parque Irízar, Pellegrini IV y Mirasoles, ubicados en Pilar. Al parecer, la aparición repentina de los reptiles de colas largas y escamas oscuras, se vio asociada a la sequía y a la fuerte urbanización que comenzó a levantarse sobre las tierras históricamente ocupadas por esta fauna, algo similar al fenómeno de los carpinchos, en Nordelta.



Lagartos en Pilar

Si bien varios vecinos aseguraron que era habitual verlos reposar o caminar en los jardines de las propiedades, muchos decidieron compartir videos e imágenes en sus redes sociales para difundir la presencia de estos nuevos integrantes. “Son bichos muy tranquilos, que no hacen daño y tienen un rol clave porque controlan plagas”, explicó en su momento, Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural y de la Reserva.