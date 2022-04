Daniel Scioli y Martín Guzmán en reunión. Foto: NA.

Tal y como lo prometió la vocera presidencial Gabriela Cerruti en su última conferencia, el Gobierno trabaja en acuerdos energéticos de cara al invierno que se avecina. En ese marco, el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli participó de las negociaciones encabezadas por el ministro de Economía Martín Guzmán y su par de Minas y Energía de Brasil Bento Albuquerque, para que el país liderado por Jair Bolsonaro abastezca energéticamente a la Argentina durante el invierno.



“Brasil es el primer socio comercial y lo más importante que se exporta son manufacturas de origen industrial, entre ellas sobresale el sector automotriz, aproximadamente un 50%. Por eso, lo hemos defendido tanto en la negociación con Brasil cuando se había tensado mucho pudimos llegar a un punto de acuerdo en materia energética, a partir de la puesta en marcha de la construcción del gasoducto que va a unir Vaca Muerta-Salliqueló nos va a permitir exportar cada vez más”, aseguró Scioli en diálogo con Rolando Graña para la AM 990.



Y continuó: “La Argentina y Brasil juntos están en condiciones de garantizar soberanía alimentaria y soberanía energética a la región”. En la misma línea, el embajador contó que la delegación argentina llegó a un acuerdo con Bolivia y con Brasil, países que se comprometieron a garantizar la energía que la Argentina necesitase entre mayo y septiembre dado que “las centrales hidroeléctricas están llenas de agua, lo que esto facilita la exportación también de electricidad.



“También nos puede impactar favorablemente la importación de GNL (…) el gasoducto, el apoyo de Bolivia, la perspectiva de integración energética con Brasil puesta en marcha. La garantía de Brasil de proveernos energía entre mayo y septiembre nos dan un marco de previsibilidad”, definió Sciolo y agregó: “Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para reconstruir este vínculo y entablar vínculos con todos los sectores porque hablo con Lula (Da Silva) también”.



Por otro lado, el excandidato hizo referencia la inflación como fenómeno mundial y habló del impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia en la Argentina: “Es una prioridad para el Ministerio (de Economía) el combate con la inflación. No hay ningún tipo de antecedente en este tipo de aumento de estas características, mismo en Brasil. países como Canadá, Alemania … son datos de la realidad y lo importante aquí es expandir la oferta, mejorar la competitividad, no porque lo pidiera el Fondo sino porque lo necesitaba Argentina en base a mejorar la situación fiscal y bajar la emisión monetaria”.



Por último, el funcionario aseguró que el país tiene mucho para crecer en el sector agroalimentos y recordó que se logró ubicar al vino en segundo lugar. “La pesca tiene mucho para crecer, también el aceite de oliva. Lo que importábamos de peras, manzanas y merluza hacia Rusia y Ucrania lo podemos reorientar al mercado brasilero”, aconsejó.



