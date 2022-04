Desde que Santiago del Azar integra las cocinas del reality “El Hotel de los Famosos”, la última apuesta que sumó canal trece a la grilla, su vida pasó a tener tintes dignos “de una película”. Si bien siempre fantaseó con su presente, jamás imaginó lo que generaría su paso en el show: en sus redes sociales ya cosecha 60 mil seguidores y es aclamado como el nuevo galán que conquista la televisión argentina.

Las tres horas de viaje que tiene desde Martínez -su ciudad- hasta un campo de cinco hectáreas situado en Cañuelas – lugar donde se graba y emite el programa- no le bastan para dimensionar lo que está viviendo. Dentro de la imponente edificación que crearon para el ciclo, su rol es ayudar en las cocinas y guiar en la disciplina gastronómica a los 13 participantes famosos que aún quedan en competencia, aunque también, en sus ratos libres, se adueña del juego mediático para coquetear con sus compañeras y enriquecer su carisma espontáneo.

Sin embargo, no es la primera vez que las cámaras lo enfocan para darle protagonismo. En 2019 y 2020 participó de “El Gran Premio de la Cocina”, otro certamen televisivo que le dio popularidad, el reconocimiento del chef, Christian Petersen, y dos campeonatos consecutivos. Es por esta razón que el joven se define como un “bicho de reality” por las experiencias que le permitieron unificar dos de sus grandes pasiones: la cocina y los medios.



Santiago del Azar junto a Christian Petersen y los colegas que integran el equipo de cocinas del reality

“Tengo vagos recuerdos de ver a mi abuela paterna cocinar porque cada vez que entraba a su casa había aromas del medio oriente que eran impresionantes. Gracias a ella y a mi papá, que abrió un restaurante en Estados Unidos, descubrí la pasión por la cocina”, describe el joven, quien además asegura que es una curiosidad que lleva impresa en la sangre.

Del Azar considera que dedicarse al rubro culinario es tener un don y brindar un arte para las personas porque “con la creación de tus manos y un plato podes transformarles el día y alegrarlos”. Por eso desde niño, se percibe como un artista que disfruta homologar ambos mundos.

Pero en algún momento de su vida, el sueño de abrir su propio espacio de comidas o mismo de conducir un programa exclusivamente de cocina se vio desdibujado por aspectos personales. Creció con un papá que vivía en el exterior por trabajo y que, por la distancia, las visitas eran esporádicas. Y a su vez, con una presencia materna que dejó todo para complacer las necesidades de él y su hermano.

“Fui un tiro al aire a mis 16 años. A los 22 estudié cocina en el IAG, pero me quedaron materias pendientes porque a los 23 y siendo bastante joven tuve a Salvador, mi primer hijo, y quise ser una buena figura paterna para él, como me hubiese gustado tener a mí”. No obstante, siempre tuvo en claro que su foco estaba puesto en la gastronomía.



Del Azar fue bicampeón de “El Gran Premio de la Cocina” donde, en la edición del 2020, se consagró campeón de todos los ganadores del certamen. Allí comenzó a ganar popularidad.

La gran oportunidad de trabajar para la nueva propuesta de canal trece se le presentó hace algunos meses cuando Petersen, a quien considera su padrino, lo invitó a ser parte del desafío. “Trabajé desde cero en el restaurante ‘Pick Up’ que Chris abrió en San Isidro hasta que me ofreció entrar al reality. Al principio no quería porque me sentía cómodo donde estaba, pero después me di cuenta que todos sus consejos eran por algo, y así fue”, señala.

Es que con el correr de los programas, Del Azar se fue ganando un importante espacio dentro de las grabaciones en virtud del coqueteo o “triángulo amoroso” que se gestó con dos competidoras del certamen que se sienten atraídas por él: la periodista, Majo Martínez, y la bailarina, Melody Luz.

En base a esto, el chef confiesa que si bien nunca tuvo aires de grandeza, hoy se anima a formar parte de la complicidad mediática. “El puesto de galán me lo pusieron ellas y no me cuesta hacerlo porque soy extrovertido y me divierte”. Actualmente Santiago está en pareja con Margarita, una joven de 23 años con quien mantiene una relación de permitidos donde todo está charlado, según explicó Del Azar,

Comenta que gracias a la repercusión que se generó, ya lo han convocado para integrar el reality, pero como un participante más. Sin embargo, se negó porque “por más buen sueldo que me paguen, me interesa muchísimo más ayudar desde las cocinas y ser como un profesor para los chicos”. En ese sentido, también admite sobre la exigencia que vibra en cada gala debido a los paladares que se deben complacer. “No es fácil cocinarle a un Alex Caniggia, tiene mucha cultura por su estilo de vida”.



Santiago es papá de Salvador, a quien tuvo cuando tenía 23 años, y de Isabella. Siempre remarca la importancia de ser buen padre para que ellos tengan presente una buena figura paterna

A Santiago, mensurar su presente actual le pone la piel de gallina. “Yo sé lo que es estar abajo de todo y romperse el alma para cumplir los sueños. Ver el alcance que tengo en los medios o las redes, me hace dar cuenta que estoy haciendo las cosas bien y eso es una felicidad incomparable. Estoy donde siempre soñé”.

Sin perder su condición de chef, el joven reconoce que si tendría que agasajar con un plato excéntrico a las participantes del hotel en una cita elegiría, sin dudas, el ceviche. “Es una comida que enamora, pero hay que saberlo cocinar muy bien. También me gusta la pastelería y prepararía un buen key lime pie, mi torta de cabecera”, concluye entre risas.