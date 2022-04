Tras la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions League, Diego Simeone brindó una entrevista radial y le tiró un palazo a Pep Guardiola. El técnico argentino fue muy criticado por su estilo de juego.

El Cholo no nombró al español, pero dejó en el aire una frase más que elocuente: “Me encanta ver a los que ganan, la forma en la que lo celebran. Demuestran una vez más que lo importante es ganar“.

¿Por qué? Por momentos del partido, el Colchonero superó al conjunto inglés en su búsqueda por igualar la serie. Pero el 0-0 le bastó al City para avanzar a las semifinales.

A Simeone también le preguntaron si se había sentido ninguneado por las declaraciones de Pep en la conferencia de prensa post ida en Manchester: “No, no tengo porqué opinar y creer que uno hable mal o bien… Muchas veces, aquellos que tiene un gran léxico logran alabarte con un desprecio. Pero no somos tan tontos los que no tenemos ese léxico”.