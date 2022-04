La llegada del cut-out no es una novedad. En las colecciones de verano del 2020 algunas firmas como Gucci o Alexander McQueen ya apostaban por esta moda, presentando monos, vestidos, blazers y algunos tops con aberturas.



Vestido de lúrex con lazos laterales (Shibinda), anillos y pendientes (Limido Joyas). Fotos: Germán Adrasti.

Más adelante, en el 2021, otras marcas como Saint Laurent, Brandon Maxwell y Off White expusieron versiones más sensuales de esta tendencia, principalmente en color negro.



Body y falda de jersey y lycra (BlackMamba), sandalias (Apie para Grimoldi), anillos y pendientes (Limido Joyas). Fotos: Germán Adrasti.

El gran beneficio de estas prendas noventosas es que permiten potenciar las partes que más agradan del cuerpo, y estilizan la figura femenina. Le suma mucha sensualidad a un look casual, y aunque se suele ver principalmente en vestidos, también se utiliza en suéteres por ejemplo, dejando al descubierto los hombros o el torso. Los recortes pueden ser desde geométricos hasta triangulares, ovalados, circulares o asimétricos.



Vestido de crepe de gasa con apliquen en satén y tul (Fabián Zitta), gargantilla de perlas (Schott), anillos (Limido Joyas). Fotos: Germán Adrasti.

A la hora de combinar este tipo de piezas lo ideal es jugar con algunas más discretas, sin tanto estampado ni tan extravagantes. Si bien son ideales para el verano o primavera, también hay modos de vestirlas en otoño, con camperas de cuero o puffer. Las influencers y famosas fashionistas, tales como Bella Hadid, Dua Lipa, Kendall Jenner, se arriesgan por todo tipo de combinaciones.



Vestido con cadenas y maxi hombreras (Schott), aros (Oculttoo), anillos (Limido Joyas). Fotos: Germán Adrasti.

La serie adolescente “Euphoria” popularizó este tipo de looks a través del personaje de Maddy Perez, que se caracteriza por un estilo sensual y rebelde. En el primer capítulo vistió un minivestido de cuello alto con varias aberturas en el escote y en la parte posterior, de la firma Akna. Otras marcas, como sucedió con Coperni, parecería que se inspiraron en los outfits de este show para crear piezas cut out, es un ida y vuelta, donde diseñaron hasta trenchs o camperas cut out.



Vestido de rafia de lúrex (Fabián Zitta), aros (Oculttoo), anillos (Limido Joyas). Fotos: Germán Adrasti.

Aunque éste se distinga por ser un estilo juvenil, lo pueden usar mujeres de todas las edades. ¿La clave? saber conjuntar estas prendas sin dejar de lado el gusto personal de cada uno y la ocasión para la cual se está vistiendo.



Vestido de jersey de seda (The Ann Wagners), aros de strass (Luna Garzón), anillos (Limido Joyas). Fotos: Germán Adrasti.

Producción: Jorge León

​Maquillaje y peinado: Igna Mora

Modelo: Mimi Jacubavicius