Con la fuerte expectativa puesta en la palabra de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el CCK, en medio de la pelea con el presidente Alberto Fernández, un parlamentario europeo realizó un curioso elogio en el inicio de su discurso.

Se trata de Javi López, copresidente del componente Europeo de la Asamblea Eurolat. “La verdad que uno se siente como telonero de Los Beatles y es un poco complicado”, dijo entre risas y aplausos del auditorio.

Luego agradeció “especialmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner” por su acompañamiento como autoridad del gobierno del Senado de la Nación y que ha sido parte de los preparativos de la asamblea.

Las palabras del copresidente López se produjeron luego de un arranque en el Centro Cultural Kirchner, donde tronaron los cánticos a favor de la vice, en medio de la pelea interna en el Frente de Todos.

“De la mano de la jefa, vamos a volver”, cantaban los militantes K que coparon el Auditorio Nacional “La Ballena Azul” del CCK para escuchar su discurso, en la actividad bajo el lema “Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz”.



Cristina Fernández de Kirchner en la apertura del Eurolat 2022 el CCK Buenos Aires

Argentina. Foto Federico Lopez Claro.

A su turno, la vice pronunciaba su discurso con la mirada fija en los parlamentarios, y quiso devolverle gentilezas a quien la antecedió en las palabras, pero cometió un furcio.

“Y para no extenderme demasiado y que puedan sesionar, claro que sí Jordi un…”, dijo y la corrigieron al momento que el nombre del copresidente era Javi, lo que provocó las risas de los presentes.

“¿Por qué te dije Jordi?”, se preguntó Cristina ante un gesto de simpatía recíproca del parlamentario europeo.

“No, yo sé de qué me viene Jordi. Me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene”, explicó en medio de las risas. Y agradeció a la secretaria administrativa del Senado que le hizo señas para corregir su error.

“Bueno Javi, perdón, te he rebautizado. No importa”, salió Cristina del furcio.