El documental realizado por quien fuera mano derecha de la recordada y querida directora de cine, tendrá su estreno mañana (jueves 14 de Abril, coincidiendo con el 100° aniversario del nacimiento de María Luisa Bemberg) en cuatro salas de la Ciudad de Buenos Aires: Cine Gaumont, Arteplex Belgrano, en el Patio Bullrich y en el Complejo Cinepolis de Recoleta.

Cuenta con las participaciones de Graciela Borges, Lita Stantic, Susu Pecoraro, Jorge Goldenberg, Chango Monti, Imanol Arias y Alejandro Maci.













No hay dudas que en la actualidad que vivimos, donde el lugar de las mujeres está siendo reconocido y reivindicado, María Luisa Bemberg hubiera sido una de las voces tal vez más representativas. Y es que en los tiempos en los que ella surgió y triunfó como Directora de Cine, no había mujeres realizadoras. Y en ese ámbito, sin duda, ganó no sólo un espacio, sino fundamentalmente el respeto de todos. Tanto a nivel nacional como internacional.

En diálogo con nuestro portal, Alejandro Maci habló sobre este estreno y nos contó cómo realizó este emocionante documental que muestra a la Directora desde la visión de alguien que, sin dudas, la conoció a fondo.

“La verdad es que los años pasan, vivimos en un país que olvida demasiado lamentablemente” comenzó explicando Maci. Y contó que internamente le sucedían dos cosas: “por un lado, hay nuevas generaciones que no conocen la obra de María Luisa. No conocen a la persona ni a su pensamiento, y esto me parecía realmente terrible. Porque es alguien con un pensamiento tan joven, tan lúcido y tan vigente que me pareció un desperdicio que eso no formara parte de la conversación actual. Por otro lado, el detonante fue también la lucha de los movimientos que se han puesto en marcha ahora, en el siglo XXI, y que tienen que ver con un cambio brutal de paradigma y de posición con respecto al lugar de la mujer en la sociedad. Obviamente un cambio de lugar de la mujer y también del hombre en la sociedad. Un cambio de la sociedad entera. Y realmente María Luisa es alguien que ha hablado tanto de todo esto, se ha ocupado tanto de la equidad, de la paridad, que pienso que su pensamiento está vigente, y que merece formar parte de la conversación actual”.

Por otra parte Maci también reflexionó: “si María Luisa estuviera viva, estaría debatiendo apasionadamente todas estas cuestiones que se están hablando hoy. Y estaría muy orgullosa, porque han proliferado en la Argentina y en el mundo las mujeres realizadoras, y eso tiene que ver con lo que ella hizo como punta de lanza desde la década del 80. Un poco éstos fueron los detonantes de la puesta en marcha del proyecto”.

¿Y cómo llevó adelante este trabajo?

Yo quería, la verdad, intentar por todos los medios que fuera María Luisa misma quien nos contara su camino y que nos expusiera su pensamiento. Pero, ya sabés perfectamente que en Argentina no se cuidan los archivos. Estaba todo borrado: la tele no tenía, la radio no tenía. Y me llevó mucho tiempo poder tomar este camino. Fue muy trabajoso para mí.

¿Cuáles son sus expectativas con este documental?

Yo deseo que a la película la vea mucha gente, que se aprecie la vigencia del pensamiento de María Luisa, que se hable de eso y que se discuta, que se vean sus películas. Pocas películas, pero valiosísimas. La verdad es que ésa es mi aspiración. Y tengo las energías puestas en que todo vaya en esa dirección. Las repercusiones del avant premiere fueron muy buenas. La película interesó, la gente se emocionó y ojalá eso continúe sucediendo.

Consultado sobre sus inicios, sobre todo con su trabajo junto a María Luisa Bemberg, Alejandro Maci afirmó que “fue mi ingreso por la puerta grande. Fue muy generosa conmigo. Yo ingresé cuando ella estaba preparando la película biográfica sobre Sor Juana Inés de la Cruz, el Barroco Mexicano del Siglo XVII, que me pareció increíble el proyecto, y bueno. Comencé con la investigación histórica, trabajé en eso un año y medio con ella. Realmente algo fascinante para mí. Yo acababa de salir de la Facultad de Filosofía. Había leído “Las trampas de la fe”, el ensayo de Claudio Paz, y realmente todo ese trabajo fue un gran aprendizaje para mí. Muy enriquecedor”.

Maci nos cuenta que él quería hacer cine, y que “por una cuestión de familia, empecé leyendo los libros de la biblioteca de mi casa. Mi padre había seguido la carrera de filosofía. Yo estaba interesado y me metí en filosofía. Pero, en realidad, estaba interesado en el cine. Estudié muchos años de actuación con Agustín Alezzo e incluso llegué a trabajar un poco como actor, si bien lo que a mí me interesaba básicamente era la dirección. Y fui llegando. Hice el curso de guión y de dirección con Simón Feldman, y estaba haciendo todo esto cuando me enteré del proyecto de María Luisa con “Yo, la peor de todas”. Ahí removí cielo y tierra para ver cómo lograr una entrevista con María Luisa a ver si podía asistirla en el rodaje”.

Sin dudas un sueño cumplido, no?

Fue un gran sueño cumplido que me tomó por sorpresa porque uno a veces intenta, y tiene el deseo. Pero nunca sabe si eso va a suceder o no.

Por último, Maci adelantó que “la gente de Disney vio la película y se fascinó, así que primero estará en salas. Pero luego estará también disponible en la plataforma Star+ de Disney”.

El documental estará presente, además, en el Festival de Cine de Mar del Plata que se llevará a cabo en el mes de noviembre en dicha ciudad balnearia.

Podés ver el trailer aquí: