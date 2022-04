El diputado Fernando Iglesias le hizo un guiño-o un abrazo de oso, según quién lo mire- a su par Javier Milei y a las ideas libertarias para que el economista se sume a Juntos por el Cambio porque advirtió que “por afuera, resta votos y poder”.

En declaraciones radiales, el polemista y escritor sostuvo que el país “necesita una revolución liberal” y reconoció que comparte parte de las ideas del líder de La Libertad Avanza.

“Gran parte de las consignas económicas que levanta Milei las comparto”, sostuvo Iglesias y añadió que “Argentina necesita una revolución liberal; darle un rol al sector privado”.

En la misma línea, consideró que es necesario que el país baje la carga fiscal y “una serie de reformas que nosotros intentamos hacer”.



Fernando Iglesias en plan seducción con Javier Milei. Foto Juan Manuel Foglia

Tras ratificar que está de acuerdo “en lo económico” con Milei, el diputado del PRO señaló que espera que el dirigente libertario “termine, como economista y con sus propuestas económicas, siendo parte de Juntos por el Cambio”.

En ese sentido, y en una lectura de estrategia política, Iglesias sostuvo que Milei “podría ser muy útil” ya que “por afuera, resta votos y poder”.

No obstante, dijo que “no comparte” con Milei “el aspecto populista” de su discurso, en referencia al concepto de que “todo se soluciona con el advenimiento de una persona iluminada“.

“Eso es una forma de populismo de derecha que no sirve“, subrayó. Al respecto, Iglesias planteó que lo que “necesita” JxC es “tener equipo y poder parlamentario”.

Iglesias, Milei y la “teoría del globo”



Fernando Iglesias y las versiones de por qué elogia a Javier Milei.

Siempre provocador, la estrategia seductora de Iglesias puede leerse también como una avanzada de el armado fundado por Mauricio Macri para pescarle el público a la novedad libertaria que crece en la interpretación de encuestadores fascinados con la figura de Milei.

Es que hay quienes en JxC abonan la “teoría del globo” ante el libertario. “Hay que inflarlo para que explote“, grafican por lo bajo.

Esa estrategia explicaría también los elogios no esperados del diputado Martín Tetaz, en sus análisis en redes. No obstante, la reacción de Milei a ellos terminó en otro chisporroteo, que lo demuestra arisco al libertario.

La hipótesis se interpretaría también con otra metáfora lanzada en mesas que Milei llamaría “de casta”. “Es ganarle con cariño”. Explican: la más difícil, apostar a que el libertario se entusiasme con el proceso de seducción. O, por lo contrario, anular su poder de juego para Juntos por el Cambio al sacar al ruedo alfiles que le repliquen el discurso desde adentro.

Lo cierto es que hay cierta inquietud en el ala más derecha de JxC por el despliegue de Milei y la atención que genera. Algunos diputados y legisladores de ese espacio se sienten ahora desdibujados y hasta olvidados en agendas de productores radiales y televisivos. Y sienten que sus propios exabruptos ya no son lo que eran. La teoría allí es más clásica: si no puedes contra ellos, úneteles. Y allí lo ubican los críticos internos a Iglesias.

Javier Milei, en Brasil

En tanto, mientras Iglesias lo elogiaba en Buenos Aires, Milei participaba en Brasil del “Fórum da liberdade” 2022, dónde brindó una conferencia hablando sobre América Latina y la batalla cultural. En esta presentación, el economista habló sobre “la economía del populismo”, y también expuso sobre “el modelo de la casta”, haciendo un repaso de la economía argentina a través de su historia.

“La justicia social implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a otra persona. Y en el medio están las porosas manos de los políticos”, fue una de las premisas del diputado.



El diputado nacional Javier Milei participó del “Fórum da liberdade” 2022 en Brasil. Foto prensa Milei

A su vez, el diputado afirmó que “los políticos utilizan el aparato del Estado para perseguir outsiders“, en referencia a su aparición en las elecciones pasadas.

Sobre la batalla cultural y su rol en ella, Milei comentó que “originalmente, yo creía que solo alcanzaba con la batalla cultural. Sin embargo, con la llegada del kirchnerismo nuevamente al poder empezó a haber censura”.

“Se llamaba y se inducía a los medios de comunicación para que den lugar a determinadas ideas y a otras no. En ese sentido, vi con claridad en ese tiempo que se estaba agotando la batalla cultural, y que no quedaba otra que meterse en el barro de la política”, sumó.

Además, sobre el final, también envió un mensaje a los empresarios: “Si no se involucran en estás batallas los socialistas se los van a llevar puestos con impuestos y regulaciones”.

El evento fue sintonizado por más de 22.500 personas de manera online y más de 1350 personas asistieron al auditorio.

Por la noche de este miércoles, ya de regreso, Milei hizo su cuarto sorteo de dieta.

Ganó otra mujer que lo elogió al recibir la noticia de su suerte. “Que no te canses, que no te paren, que no te frenen”, le dedicó.