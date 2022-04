No es el mejor momento para comprar productos importados en la Argentina, al menos del modo más tradicional. Por las crecientes trabas oficiales y la incertidumbre económica, en varios rubros la mercadería escasea. Y lo que hay en las tiendas está muy caro. Frente a esto, la salvación puede ser recurrir al puerta a puerta.

Este sistema, que se mantiene vigente y activo, permite a cualquier consumidor hacer microimportaciones a la carta desde Estados Unidos, España, Gran Bretaña, China y muchos otros países, aprovechando las mejores ofertas y liquidaciones que haya en cada uno.

Con la modalidad, el producto deseado simplemente se compra por Internet en una tienda online extranjera, se lo paga con tarjeta y semanas después se lo recibe a domicilio en la Argentina, por correo.

De esta manera, pese al cepo cambiario y a todos los impuestos que se aplican, hoy resulta posible traer productos muy codiciados gastando incluso menos de la mitad de lo que se pide en tiendas argentinas por la misma mercadería.

Según relevo Clarín, aparecen brechas semejantes por ejemplo en juguetes de marcas top -como LEGO, Playmobil o Barbie– o en termos muy de moda como los Stanley y los Thermos. Pero también en herramientas, relojes, auriculares y muchos otros rubros.



Algunas tiendas internacionales ofrecen envíos a la Argentina. En otros casos, los productos harán una “escala” en Miami. Foto: Mario Quinteros.

Cómo comprar con el puerta a puerta: opciones, costos y requisitos



El puerta a puerta suele usarse aquí para comprar en megaplataformas de comercio electrónico como eBay, Amazon, AliExpress, DealExtreme y muchas otras. Y también en las tiendas online oficiales de marcas top globales cuyos productos resultan costosos o difíciles de conseguir en la Argentina.

El tipo de cambio que se aplica es el llamado “dólar tarjeta”, o “solidario”, equivalente a la cotización oficial más un 65% (30% de impuesto PAIS y 35% de percepción a cuenta de impuestos), lo que resulta ahora en unos $ 195 por dólar.

¿Cómo se compra y qué otros costos hay que considerar? Lo primero es saber que el régimen tiene tres grandes modalidades, cada una con posibilidades y requisitos que es necesario conocer. Y que habrá que elegir una de ellas.

Opción N° 1: puerta a puerta por correo oficial

Cuando los vendedores ofrecen envíos baratos o gratuitos (free shipping), eso suele significar que aquí la entrega será gestionada por el Correo Argentino. Esta opción no es la más veloz: el paquete puede tardar al menos tres semanas en llegar. Pero sí resulta la vía más económica.

Con este régimen se permite traer paquetes de hasta US$ 3.000 que no pesen más de 20 kilos. Hay que pagar una tasa al Correo de $ 450. Y si lo comprado vale más que la franquicia de US$ 50, rige un arancel aduanero del 50% del excedente, que se cobra al tipo de cambio oficial.

Toda la gestión, que incluye la necesidad de que el comprador haga un aviso de compra y complete una declaración jurada online, se hace a través de un portal específico del Correo Argentino.



En la Aduana, revisan los paquetes con equipos de tomografía computada. Foto: Archivo.

Opción N° 2: puerta a puerta por correos privados (couriers)

​En este caso, tras encargar el producto en una tienda online, toda la gestión queda a cargo de una empresa logística privada internacional como FedEx, UPS o DHL.

La modalidad se distingue por no requerir trámites por parte del comprador y por concretar las entregas más rápido, a veces en una o dos semanas.

Con este sistema no hay franquicia. Y todos los impuestos -que varían mucho según el tipo de producto- ya están incluidos en el precio final en dólares que se abonará en la tienda online.

De esta manera es posible recibir hasta cinco envíos anuales, cada uno de los cuales puede pesar hasta 50 kilos y contener hasta US$ 3.000 en mercadería.



Los courier traen los productos por vía aérea y en unos pocos días pueden llegar al domicilio. Foto: Emmanuel Fernández/Archivo.

Opción N° 3: puerta a puerta “alquilando buzones” en Miami

La tercera alternativa es en realidad una forma de aprovechar mejor las dos anteriores, facilitada por empresas intermediarias. Consiste en alquilarles una casilla postal en Miami para recibir allí una o varias compras.

¿Cómo funciona? El comprador obtiene un domicilio en Miami, al que deberá enviar los paquetes que compre en cualquier tienda online del mundo que haga envíos a esa ciudad.

Una vez que los productos llegaron a ese locker, la empresa contratada los vuelve a empacar en una sola caja y la envía a Argentina “puerta a puerta” por courier o por correo oficial. Por todo esto cobran comisiones que suelen ser de entre US$ 10 y US$ 55 por kilo.

Entre las mayores ventajas de este sistema se destaca que:

Permite acceder a muchas más ofertas , al incluir las no disponibles para envío directo a Argentina.

, al incluir las no disponibles para envío directo a Argentina. Permite traer varios productos pagando un único envío internacional, y usando sólo 1 de las 5 importaciones anuales permitidas por courier.

pagando internacional, y usando sólo 1 de las 5 importaciones anuales permitidas por courier. Algunos intermediarios permiten pagar en cuotas sin interés y hasta en efectivo (vía Pago Fácil o Rapipago).

Entre los prestadores de este servicio están Tiendamia, Pickabox, Aerobox, Puerta Box, Mia-Cargo, Glic y Atucasa.



Algunos sitios permiten explorar los catálogos de las tiendas extranjeras viendo ya los precios finales en pesos. Foto: Archivo.

Tiendamia, por ejemplo, facilita comprar en Amazon, eBay, Walmart y Macy’s, y tiene hoy entre sus productos más demandados desde termos y juguetes hasta iPhones, joysticks, auriculares, relojes, zapatillas y perfumes.

Este martes, Clarín comprobó que al usar el puerta a puerta diversos productos están quedando 25%, 30%, 40% y hasta un 55% más baratos que los disponibles en el país. A continuación, varios ejemplos llamativos.

Juguetes: qué ofertas hay con el puerta a puerta



Los LEGO se pueden conseguir mucho más baratos a través del puerta a puerta. Imagen: Captura.

–LEGO Minecraft 21166 The Abandoned Mine, caja con 248 piezas. Precio en Argentina: $ 15.000. Precio puerta a puerta: $ 6.900 (54% menos o $ 8.100 de ahorro).

–LEGO Classic 10698, caja grande con 790 piezas. Precio en Argentina: $ 37.400. Precio puerta a puerta: $ 17.800 (52% menos o $ 19.600 de ahorro).

–LEGO Classic 10696, caja mediana con 484 piezas. Precio en Argentina: $ 24.800. Precio puerta a puerta: $ 12.800 (48% menos o $ 12.000 de ahorro).

–LEGO Star Wars 75301 Luke Skywalker’s X-Wing Fighter, caja con 474 piezas. Precio en Argentina: $ 25.500. Precio puerta a puerta: $ 12.400 (51% menos o $ 13.100 de ahorro).



Los Playmobil, con gran diferencia frente al precio local. Imagen: Captura.

–Playmobil Volver al Futuro 70317, auto Delorean y personajes. Precio en Argentina: $ 25.000. Precio puerta a puerta: $ 12.900 (48% menos o $ 12.100 de ahorro).

–Playmobil Cazafantasmas 9220, auto Ecto-1 y personajes. Precio en Argentina: $ 35.000. Precio puerta a puerta: $ 22.700 (35% menos o $ 12.300 de ahorro).

–Barbie Dreamtopia sirena. Precio en Argentina: $ 7.400. Precio puerta a puerta: $ 4.300 (42% menos o $ 3.100 de ahorro).

–Cry Babies Magic Tears serie Dress me Up, con una figura y ocho accesorios. Precio en Argentina: $ 7.500. Precio puerta a puerta: $ 4.400. (41% menos o $ 3.100 de ahorro).

Bazar y herramientas: qué ofertas hay con el puerta a puerta



Los termos Stanley están entre lo que más se encarga. Imagen: Captura.

–Termo Stanley clásico de 1 litro con tapón cebador. Precio en Argentina: $ 17.000. Precio puerta a puerta: $ 11.600 (32% menos o $ 5.400 de ahorro).

–Botella de viaje Stanley clásico de 591 ml con tapa hermética. Precio en Argentina: $ 13.900. Precio puerta a puerta: $ 8.400 (39% menos o $ 5.500 de ahorro).

–Botella infantil Thermos de 355 ml, con manija y pico sorbete de silicona. Precio en Argentina: $ 12.000. Precio puerta a puerta: $ 6.100 (49% menos o $ 5.900 de ahorro).

–Termo Thermos King para alimentos de 470 ml, con cuchara plegable. Precio en Argentina: $ 13.800. Precio puerta a puerta: $ 8.200 (40% menos o $ 5.600 de ahorro).

–Taladro atornillador DeWalt Dcd771c2 inalámbrico con cargador y 2 baterías. Precio en Argentina: $ 54.900. Precio puerta a puerta: $ 38.700 (29% menos o $ 16.200 de ahorro).

–Puntas de impacto Dewalt Dwa2t40ir para taladro, set de 40 piezas. Precio en Argentina: $ 20.000. Precio puerta a puerta: $ 10.000 (50% menos o $ 10.000 de ahorro).

Electrónica y accesorios: qué ofertas hay con el puerta a puerta



Se recurre al puerta a puerta para traer calculadoras de las más complejas y costosas. Imagen: Captura.

–Calculadora gráfica 3D Casio Fx-CG50 con pantalla color LCD. Precio en Argentina: $ 55.000. Precio puerta a puerta: $ 24.700 (55% menos o $ 30.300 de ahorro).

-Auriculares JBL Free X inalámbricos. Precio en Argentina: $ 17.000. Precio puerta a puerta: $ 11.800 (30% menos o $ 5.200 de ahorro).

–Reloj Casio MDV106-1AV estilo buceo. Precio en Argentina: $ 29.000. Precio puerta a puerta: $ 16.800 (42% menos o $ 12.200 de ahorro).

–Reloj Tommy Hilfiger 1791384 con corona cromada y correa de cuero. Precio en Argentina: $ 24.000. Precio puerta a puerta: $ 19.600 (18% menos o $ 4.400 de ahorro).

Los puntos en contra para considerar

Quienes compren con el puerta a puerta deben saber que la modalidad, aunque tiente por sus precios, también tiene algunas desventajas respecto de adquirir lo mismo en tiendas argentinas.

Por un lado, el producto sólo tendrá garantía en el país de origen. Por otro lado, si lo recibido no fuera lo esperado, los cambios y devoluciones se vuelven complicados, además de lentos.

En comercios nacionales, además, suele haber posibilidades de financiación en cuotas que no están disponibles en las tiendas online extranjeras, y que pueden ser claves para volver más accesibles los productos de mayor valor.

MDG