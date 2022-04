The Batman, por HBO Max.

Desde el lunes 18 de abril, llega a las pantallas de los usuarios de HBO Max la más reciente película del universo DC, THE BATMAN, protagonizada por Robert Pattinson. Este título se presenta 10 años después de la última película de este superhéroe, BATMAN: EL CABALLERO OSCURO RENACE, y completa el catálogo de títulos sobre el poderoso murciélago que ha encontrado en la plataforma su hogar, junto a otros superhéroes de la franquicia.



Bruce Wayne ha defendido las calles de Gotham City durante los últimos dos años, y cada día cuenta con menos aliados en esta misión. En ese preciso momento, un asesino que está enfocado en acabar con la élite política de la ciudad, estremece a la comunidad con una serie de asesinatos sádicos, un rastro de pistas crípticas y muchos acertijos. Este nuevo enemigo de Batman lo obliga a realizar una investigación en el inframundo de la ciudad, sumergiéndose en lo más profundo de Gotham City y logrando poco a poco descubrir información que pareciera nunca sería revelada.



Alfred Pennyworth y el teniente James Gordon son los únicos aliados que tiene Batman en el camino, hasta que se encuentra con Catwoman, quien para sobrevivir, lleva la vida de Selina Kyle, una joven trabajadora de un sitio nocturno manejado por Oswald Cobblepot, mejor conocido como El pingüino, y por Carmine Falcone, quien es más cercano a Bruce de lo que se espera.



THE BATMAN, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne (Batman), Paul Dano (El Acertijo) y Zoë Kravitz (Catwoman), se une al catálogo de películas de Warner Bros. disponibles en HBO Max, poco tiempo después de su estreno en cines. El elenco lo completan Peter Sarsgaard (Gil Colson), Barry Keoghan (Stanley Merkel), Colin Farrell (El Pingüino), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone) y Rupert Penry-Jones (Don Mitchell Jr).



Mientras llega este tan esperado largometraje a HBO Max, los fanáticos pueden prepararse desde la comodidad de sus casas, disfrutando de los títulos de este emblemático superhéroe, con BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE, BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE, BATMAN INICIA, BATMAN REGRESA, BATMAN VERSUS SUPERMAN: EL ORIGEN DE LA JUSTICIA y LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER.



Trailer oficial de “The Batman”. HBO Max.