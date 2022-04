Con el marketing del millón de dólares como premio a los campeones de las distintas categorías de peso, Professional Fighters League (PFL) se afianza como una de las empresas de artes marciales mixtas (MMA) más destacadas del mundo.

Pero no solamente lo es por este jugoso premio, sino por el espectáculo que ofrece, la estructura novedosa de los campeonatos, las nuevas alianzas y por cómo los peleadores se muestran conformes con pertenecer.

El debut de PFL fue en 2018 y, sin acción durante 2020 por la pandemia de coronavirus, todos sus campeonatos dieron de qué hablar en el mundo de las MMA.

En esta empresa, el argentino Emiliano Sordi se alzó con el millón de dólares al ganar en 2019 el cinturón de peso semipesado y esta temporada debutará el miércoles 20 de abril frente al estadounidense Josh Silveira.

En febrero pasado, el de Río Cuarto presentó en nuestro país junto al campeón de peso completo del 2021, el brasileño Bruno Cappelozza, la nueva temporada de PFL que será televisada para América Latina.

“Estoy muy feliz con el estilo de la organización. No somos tratados como un producto, sino como personas, entonces es más como una familia”, le había dicho en este sentido a Clarín el peleador brasileño.

Uno de los aciertos de la promotora fue firmar contrato de varios años con Kayla Harrison, judoca olímpica (medalla de oro en Londres 2012 y Río 2016), invicta en 12 combates y dos veces ganadora del campeonato femenino de peso ligero de PFL.

Harrison se decidió a pelear allí por la pasión con la que negociaron con ella, y ahora es una de las figuras de la temporada 2022, junto otros como los ganadores del 2021 y varios ex UFC.

La cabeza detrás de este crecimiento es Peter Murray. Sin tanta exposición mediática -por el momento- como se conoce de su par de UFC, Dana White, Murray asegura que PFL ya ocupa el segundo lugar en las MMA estadounidenses, superando a Bellator.

Además, define a los luchadores como la prioridad de la organización, hecho que contrasta con las quejas de algunas figuras de UFC, quienes desde hace un tiempo protestan contra los salarios y buscan organizar un sindicato.

Antes del comienzo de la nueva temporada, Murray dejó conceptos acerca del negocio y sobre si es posible que se realice un evento en nuestro país.



Peter Murray, el CEO de PFL. Foto gentileza.

– ¿Cómo empezó tu contacto con las MMA?

– Estuve trabajando como ejecutivo en Under Armour cuando se me presentó la oportunidad de ayudar a hacer crecer a una nueva organización llamada Professional Fighters League. En enero de 2018 empecé como director general muy entusiasmado con la oportunidad, para ayudar a guiar a PFL para convertirse en un colíder en el espacio. He estado involucrado en los deportes durante más de 25 años, y me apasiona construir empresas disruptivas.

– ¿Cuáles son las posibilidades de que haya una velada de la PFL en Argentina en 2022?

– Sudamérica, y específicamente Argentina, es un territorio prioritario para la PFL no sólo como potencial sede de eventos, sino también en términos de potenciales asociaciones de marcas, y desde una perspectiva de reclutamiento de atletas.

– Lamentablemente, en Argentina los eventos de MMA no parecen ser un gran negocio. ¿Lo es PFL?

– PFL es la fuerza disruptiva que está dando forma al futuro de las MMA, respaldada por importantes inversores institucionales y por varios propietarios de equipos deportivos profesionales estadounidenses. Los eventos en directo se retransmiten a 160 países de todo el mundo a través de redes y plataformas premium, y trabaja con dos docenas de patrocinadores de marcas de primera línea como Anheuser-Busch, IBM, GEICO, DraftKings, Bose y Socios.com.

– El premio de un millón de dólares es un gran movimiento de marketing, ¿estás de acuerdo?

– El campeonato mundial de la PFL es el mayor evento de las MMA, con seis títulos mundiales y 6 millones de dólares en premios, pero es más bien una forma de premiar adecuadamente a nuestros competidores de élite. Representa todo lo que es PFL como organización, que da prioridad a los luchadores.

– Luchadores de PFL me dijeron que se los trata como “familia”. ¿Es el secreto del éxito?

– La PFL es una organización que da prioridad a los luchadores. Le damos a todos los atletas que compiten en nuestra temporada la oportunidad de ganar un título mundial y el premio de un millón de dólares que cambia la vida. Es una verdadera meritocracia en la que los luchadores ganan y avanzan, o pierden y se van a casa. Todo se resuelve en la “PFL SmartCage”.

– Las MMA han ganado mucho protagonismo frente al boxeo. Sin embargo, aún no ha conseguido alzarse como el número uno. ¿Es así?

– Las MMA son el deporte que más rápido crece en el mundo, con más de 600 millones de aficionados en todo el planeta. También es el que cuenta con la afición más joven y seguirá evolucionando hasta convertirse en un deporte importante.

Las reglas de PFL

Es un torneo distinto a lo que se conoce como un GP (Grand Prix), ya que cuenta con reglas con suma de puntos por pelea y otras variantes que lo hacen atractivo. Se compite en una Temporada Regular, Playoffs y Campeonato.

En las eliminatorias, que se determina quiénes llegan y las posiciones de cada peleador, las peleas reparten tres puntos por ganar y uno por empatar. Pero también se suma de a tres si se gana en el primer round, dos en el segundo y uno en el tercero.

Los cuartos de final y semifinal se realizan el mismo día, siendo que las primeras peleas son de dos rounds y las semis de tres. Los peleadores que llegan a cuartos de final reciben US$50 mil, en semis US$100 mil, los finalistas US$200 mil y el campeón un millón de dólares.

También existe el nuevo PFL Challenger Series Week 5: Lightweights ​que busca talentos para firmar con la compañía.