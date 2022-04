Luego de que se filtrara el mensaje que la China Suárez le mandó a Mauro Icardi a través un íntimo amigo, Wanda Nara habló y confirmó que su marido ya le había advertido sobre esta situación.

Según contó Yanina Latorre este martes en LAM (América, a las 20), durante la estadía de la mediática en la Argentina, la actriz intentó volver a contactarse con el futbolista del PSG, quien estuvo unos días solo en París.

Pero la jugada no le salió del todo bien a la China, dado que según trascendió en las últimas horas Wanda habría visto los chats y el delantero habría sido quien se los mostró antes de que todo trascendiera mediáticamente.



Wanda Nara y Mauro Icardi sigue felices y en pareja tras el escándalo del año pasado. Foto: Instagram

Este miércoles, Luli Fernández, panelista de Socios del espectáculo (El Trece, a las 11) contó que se comunicó directamente con Wanda para consultarle al respecto de las capturas que salieron a la luz.

“Ella estaba viajando de Buenos Aires a París y no me contesta hasta el martes a la mañana. Ahí le le digo que me llegó esa captura y le pregunto si esto puede tener que ver con La China y ella me lo minimiza. Me dice ‘está todo bien con Mauro’. Ahí pensábamos que ya estaba terminado el tema. Pero cuando salí del programa, me mandó un mensaje y me dice ‘¿Te puedo llamar?’, reveló Luli.



El mensaje que la China le hizo llegar a Icardi.

Antes de compartir el mensaje que la propia Nara le envió a la panelista, Adrián Pallares aclaró: “Wanda no suele autorizar que se muestren los chats, pero por su hartazgo autorizó mostrar los mensajes”.

Entonces, compartieron el mensaje de WhatsApp que Wanda le envió a Fernández, totalmente indignada por la actitud de la China, quien intentó comunicarse con su marido pese a todo el escándalo que se originó el año pasado y desencadenó en el Wandagate.

“Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Baires). Ahora que llegué hoy, vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez que Mauro me muestra todo y me cuenta”, reconoció la mayor de las Nara.



Aunque parecía que ya estaba lejos de él, la China Suárez le envió un mensaje a Mauro Icardi a través de su mejor amigo.

Al recibir la respuesta, Luli aprovechó el envión y siguió buscando información de primera mano: “Lo que a mí me dicen es que (el mensaje) es de un amigo íntimo de la China, Mancha Latorre. ¿Me podés confirmar eso?”, le preguntó. “Sí, es el teléfono de él”, afirmó la empresaria.

Y al ser consultada sobre si además de este mensaje del amigo de la actriz se habían intentado comunicar con el futbolista desde otro teléfono, Wanda lo confirmó: “Sí (recibió mensajes) del peluquero”.

Furiosa, la mujer de Icardi reconoció que para ella está terminado el tema, pero no antes sin tirarle con todo a la China: “No le importa nada. Lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina”.

Y completó: “Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada, me espero sólo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”

Para poner en contexto la frase de Wanda, Mariana Brey explicó: “Estamos interpretando, pero claramente se está refiriendo a Eugenia Tobal, quien estaba casada con Nico Cabré. Cuando estaban juntos y empezaba a aparecer el nombre de la China en el medio, se supo luego que Tobal había estado embarazada y que lo había perdido y por eso se habían separado”.

Por último, Luli, quien fue quien se comunicó con la mediática, contó sus sensaciones tras haber hablado con ella.

“Wanda está enojada y está harta. No puede creer esta situación. Yo soy amiga de Zaira y hemos ido a comer con Mauro y mi marido cuando he viajado. Tengo una relación con ella, pero no soy una íntima amiga. Y lo que escuché es a una mujer que literalmente me dijo: ‘Basta ¿qué es lo que busca?’. Esto no lo digo yo, me lo dice Wanda a mí”, sentenció.

