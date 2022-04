Mariela La Chipi Anchipi recordó en las últimas horas los acosos y maltratos que sufrió, hace más de 20 años, en manos de Roberto Pettinato cuando comenzó su carrera en los medios como bailarina de Petti en vivo (Azul TV, 2001).

“Yo tendría 22 años, era muy chiquita… Me acosaba. Era manosero. Yo estaba hablando con un grupo de gente, él venía y te agarraba de atrás, esa sensación horrible…”, aseguró la mujer de Dady Brieva al aire de LAM (América, a las 20).

Y contó: “Mi coreógrafa de ese momento fue y lo encaró, le dijo ‘por qué no la dejás de molestar por favor, es chica, viene de otro palo, se pone muy mal, está llorando detrás de los decorados y no está bueno‘”.

“Ella me dijo: ‘él siente mucho placer viéndote llorar así que tratá de que no te vea’. Y yo lo esquivaba, quería tener el menor contacto posible, estaba atenta para no cruzármelo de ninguna forma y a él no le importaba nada: se metía en medio de las coreografías, me echaba adelante de todos…”, añadió al respecto.

Y contó que los músicos que tocaban en vivo en el mencionado programa de Pettinato la ayudaban para que ella no se quedara nunca a solas con el conductor.



Mariela Anchipi en el piso de “LAM”. Captura TV

Además, la Chipi aseguró que cuando recuerda esa época de su vida, vuelve a revivir esa “situación de mierda” y dijo que nunca recibió una carta documento del cuestionado conductor porque “no tendría la cara” de enviársela ya que la acosaba “adelante de todo el mundo”.

La también exparticipante y coach de Bailando por un sueño recordó que pese a los maltratos pudo terminar el contrato en cuestión y, años después, volvió a cruzarse con el también exsaxofonista de Sumo. “No me puede mirar a la cara, me esquiva, le da vergüenza, es totalmente consciente de lo que hizo“, destacó.

“¿Y a Dady nunca le explicó algo?“, le preguntó Pía Shaw. “Nunca se volvieron a cruzar. Yo a Dady no se lo había contado“, reconoció la bailarina. “¿Y cómo se enteró?“, fue por más la periodista.

“Porque una vez Romi (Pereiro), la mujer de Rial, vino a casa para un especial de cocina que estaba haciendo en ese momento y yo le dije que era bailarina, que había trabajado con ella y se acordó de la situación… ella se lo contó a Jorge, él lo tenía de invitado a Dady y ahí se lo tuve que blanquear“, contó la Chipi, quien contó con el apoyo de su marido para contar su verdad en público.



Actualmente, Roberto Pettinato trabaja en Radio Pop FM 101.5.

“A ella también le debe haber pasado… a mí me lo hacía adelante de todo el mundo, no sé qué pasaba después en otro ámbito porque yo trataba de esquivarlo”, continuó explicando la bailarina hasta que Ángel la interrumpió para preguntarle si era cierto que ‘Pettinato le había tocado los pechos a Romina’.

“Y puede ser, no sé, no lo vi…“, le contestó la mujer del ex MIDACHI. “Se comentaba en esa época. Dicen que inclusive ella le pegó una cachetada cuando se dio esto”, reveló el periodista. “Sí, seguramente, puede ser”, opinó Mariela.

Minutos más tarde, el presentador de LAM volvió a traer el tema a flote y agregó: “En el caso de Romina Pereiro me están diciendo cuando ella trabaja (con Pettinato) era como la co-conductora, y el episodio puntual fue ese: que le tocó los pechos, ella le metió una cachetada y, acto seguido, renunció“.

A lo que la Chipi agregó: “En mi caso tuve un grupo humano que me apoyó (por la coreógrafa y los músicos). Por ahí Romi estaba sola porque era la co-conductora entonces mis compañeros dieron la cara por mí y por eso pude terminar mi trabajo“.

JA