La “angelita” Nazarena Vélez contó anoche en LAM detalles de la intimidad con su pareja. Y la sorpresiva declaración sobre su frecuencia sexual en el mes. “hay días que no”, aseguró Nazarena. “¡Cuando te viene la menstruación, decilo!”, exclamó Yanina Latorre.

La actriz reveló que tiene una baja frecuencia sexual. “A mí no me gusta tener sexo. No me gusto mucho el sexo. Tengo que estar muy relajada”, detalló.













“¿Por qué no te gusta el sexo?”, quiso saber Andrea Taboada. “Me gusta, pero una o dos veces por semana. No todos los días”, sostuvo.

Por último, Nazarena precisó cuál es para ella el horario ideal para tener relaciones. “A la mañana no, con el ‘búfalo’ en la boca, prefiero a la noche, que venga bañado, perfumado”, concluyó.

Cabe recordr que esta semana, en el marco de la discusión sobre las famosas que se sumaban a la aplicación Divas.play, Nazarena Vélez contó la importante cifra que cobró por hacer un desnudo completo para Playboy Argentina.

“¿Fueron 25 mil dólares?”, le preguntó Pía Shaw. “Sí, pero con una diferencia aparte”, remarcó la ex vedette.

Vélez explicó que ella puso una cláusula en su contrato, que decía que aceptaba mostrar sus partes íntimas por una suma extra de dinero. “Yo me llevé una diferencia de 20 mil dólares”, detalló.

Además, la panelista mencionó que se quedó con un porcentaje de las ventadas de dicha publicación.

“Había un seguro y, si pasabas ese seguro, tenías un porcentaje de las ventas. Yo tuve mi seguro más un porcentaje de las ventas”, añadió.

Vélez fue tapa de Playboy en 2009, cuando era figura de los espectáculos de Gerardo Sofovich. En ese entonces, su producción generó un revuelo enorme.