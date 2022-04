En las últimas horas, Yanina Latorre dejó entrever que el Wandagate volvió con una segunda parte, ya que Wanda Nara tomó conocimiento que la China Suárez intentó comunicarse con Mauro Icardi cuando la mediática estaba en Buenos Aires.

En “Socios del Espectáculo”, Luli Fernández contó que chateó con Wanda y contó la versión de la empresaria sobre el hecho. “Me lo contó Mauro y me mandó una captura. Hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué, vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta”, relató Wanda a la panelista, quien le consultó: “¿Por qué creés que la China buscaría contactarlo nuevamente?”













En #SociosDelEspectáculo revelaron la ingeniería que habría implementado la China Suárez para volver a contactar a Mauro Icardi. pic.twitter.com/yFqObGHfDw — eltrece (@eltreceoficial) April 13, 2022

Según Nara, a la China Suárez “no le importa nada. Lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y después se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada”, sostuvo sobre la relación de Suárez con Nicolás Cabre, el padre de Rufina, cuando aún era pareja de Eugenia Tobal.

“Ya había recibido mensajes del peluquero. Mauro los bloqueó de todos lados. Yo espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema”, concluyó Wanda.