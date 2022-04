María Eugenia Vidal volvió a hablar sobre la crisis que afecta al Gobierno y advirtió que la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner “no tiene retorno”. La diputada de Juntos por el Cambio, de hecho, siente que “todo se rompió” tras las diferencias que surgieron por el acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

“El problema es que en el medio están los 40 millones de argentinos”, lamentó la ex gobernadora en una entrevista que concedió en TN, en la que remarcó que “no hay justificación para que el Gobierno nacional no encuentre la manera de resolver sus diferencias”.

En este sentido, indicó que el Presidente y su vicepresidenta, quienes ya no ponen demasiado empeño en ocultar sus diferencias, tienen un punto en común. “Son iguales”, definió Vidal, y su argumento fue que “se unieron para acceder al poder”, sin tener “ninguna coincidencia sobre qué proyecto de país querían”.

La legisladora sostuvo, además, que el espacio oficialista “se tiene que rearmar” y que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no deben pensar en que “uno puede quedar más responsable que otro” porque significaría “un infantilismo”.



“Van a tener que rendir cuentas en el 2023”, advirtió Vidal. Foto Marcelo Carroll

“La gente sabe que ambos son responsables. Ninguno está exento de las responsabilidades de lo que le pasó a los argentinos en los últimos dos años. Van a tener que rendir cuentas en el 2023. Se quieren despegar pero más o menos, son lo mismo”, insistió.

Vidal agregó, para completar ese tema, que “lo peor es que hoy están enfrascados en una pelea de poder porque no tienen un proyecto de país y los platos rotos de esa pelea los pagan todos los argentinos”.

“Todo ha sido pérdida para los argentinos en los últimos dos años y lo que encuentra de parte de los dirigentes del Gobierno y del kirchnerismo es indiferencia o aún peor, decirles que no tienen razón y que no perdieron nada”, señaló.

Vidal: “Una cosa es hablar de la casta y otra, combatirla”

La ex vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encontró, en medio de la entrevista en el programa “W: Ver y Rever”, situada en un punto común con Javier Milei en cuanto al título de “casta” que el economista liberal le endilgó a la clase política. Sin embargo, rápidamente, marcó algunas diferencias con el referente de La Libertad Avanza.

“Sin dudas que una parte de la política se convirtió en una casta. Ahora una cosa es hablar en contra de la casta y otra es combatirla de verdad”, se despegó Vidal.

Y justificó su afirmación con un ejemplo: “Cuando yo fui gobernadora, me peleé contra la casta y me tuve que ir a una base militar. Me peleé contra el Pata Medina, Moyano, los que son casta de verdad y no importa el gobierno que venga, impiden que Argentina se desarrolle”.



“Una parte de la política se convirtió en una casta”, coincidió Vidal con Milei, aunque rápidamente se distanció del economista.

En ese sentido, para hacer todavía más pronunciada la distancia que impuso sobre la figura de Milei, subrayó que “una cosa es hablar y otra muy distinta es hacer, cuando estás gobernando”.

“Las soluciones mágicas no existen y las peleas se dan poniendo el cuerpo”, graficó quien es uno de los principales cuadros políticos de la oposición.

Cena e interna

Otro de los temas por los que fue consultada la diputada nacional fue la cena intima que mantuvieron el lunes junto a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Federico Pinedo para analizar, entre otras cosas la interna partidaria con miras a las elecciones presidenciales de 2023.

El encuentro fue en Happening, el restaurante de la Costanera que tiene vista al río, y según Vidal el contenido de la charla se centró en “la preocupación que a uno le genera la situación política, económica y social de hoy”. “La crisis se llevó la mayor parte de la conversación” insistió.

Aunque luego la ex gobernadora agregó que se habló de la responsabilidad de ofrecer “una alternativa real en el 23 y ofrecerle un plan claro a la gente”.

Cuando se la consultó sobre si se discutieron candidaturas, Vidal dijo que “son un tema”, pero pidió no poner el carro adelante del caballo. “El Pro siempre fue un espacio muy ordenado y que haya tensiones y más de uno que quiera ser candidato no está mal, pero no puede ser prioritario en relación a los problemas de la gente”, resaltó.

“Escuchamos de la gente cada vez más resignación y enojo, porque el que trabaja hoy es pobre. Hay una enorme cantidad dentro del 37 por ciento de pobreza de personas que aún trabajando todo el día no llegan a fin de mes. La gente siente que no tiene futuro“, concluyó la diputada.

