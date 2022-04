Martín Yeza

Pinamar siempre es tierra fértil para la polémica. Baste recordar lo ocurrido oportunamente con Alfredo Yabrán, quien intentó avanzar con la adquisición de varias zonas privilegiadas de ese balneario en los años 90. Merced a la gestión del entonces intendente Blas Altieri, lo logró con relativo éxito.



Algo similar se dio en las últimas horas, con otros actores y en otro lugar de aquella misma ciudad. En este caso, el mandatario de Pinamar se llama Martín Yeza y el que buscó beneficiarse es el otrora abogado mediático Víctor Stinfale.



Refiere la trama a una ordenanza que estuvo a punto de tratarse en el Concejo Deliberante pinamarense —impulsada por el mandatario del PRO—, que finalmente perdió fuerza por el escándalo provocado: proponía pasar del ámbito público a un empresa privada una calle de unos 2.203,50 metros cuadrados frente al mar a efectos de construir un hotel de lujo.



La beneficiaria de la medida iba a ser la empresa Energy Group SRL, dedicada a la venta de la bebida Speed Unlimited, perteneciente a Stinfale.



La ordenanza estipulaba en u$s1.200.000 el valor del predio, a razón de unos 545 dólares el metro cuadrado, al tipo de cambio oficial. Sin embargo, para la oposición el valor real del lugar no podía ser menos de u$s4,5 millones. Es decir, 3,3 millones por arriba de lo que pretendía Yeza.



“Tenemos un rechazo absoluto a la venta de la calle pública, desde la concepción de una proyección de ciudad que conserve y cuide los espacios públicos los ponga en valor y los proteja, y más en el frente marítimo. Creemos que una de las riquezas que tiene Pinamar es el recurso natural, el frente marítimo y por eso mismo entendemos que no se puede tomar de manera tan liviana la venta de una calle pública”, dijo el concejal del Frente de Todos, Gregorio Estanga. El único que se animó a hablar al respecto.



Al mismo respecto, añadió: “Ello sin mencionar la falta de fundamentos sólidos por parte de la municipalidad. Respetamos la lógica empresarial, la entendemos, pero criticamos muy fuerte la actitud de Yeza. Muy liviano y sin fundamentos”.



En ese contexto, Stinfale decidió “bajarse” de la compra de la calle en cuestión, regalándole a Yeza una nueva derrota, que se suma a su defección en la búsqueda de un nuevo mandato como intendente pinamarense.



Dicho sea de paso, el mandatario aún no se pronunció respecto de lo sucedido, ni siquiera en su cuenta de Twitter, donde suele ostentar activa participación. Apenas sí retuiteó una foto de Pinamar posteada por un vecino de la zona.

Stinfale planeaba llevar adelante el primer “all inclusive” de la Costa Atlántica en esa zona de Pinamar. Fue la excusa perfecta para Yeza, cuyas finanzas municipales vienen flaqueando en los últimos tiempos.



La postal de ello pudo verse en el atraso en el pago a los municipales y la falta de acuerdo con los guardavidas.



No obstante, el concejal Estanga refuta al intendente: “No es verdad que no tienen otra posibilidad de conseguir recursos. De hecho, hay otras zonas que están tasadas”.



Como sea, la operación ya no se concretará. No al menos por el momento. La polémica generada desactivó las intenciones de Stinfale, que insiste en mantener el perfil bajo. Incluso a la hora de fotografiarse.