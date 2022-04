El 1 de abril, Red Hot Chili Peppers lanzó el álbum Unlimited Love, su primer trabajo en seis años. Y gracias a los hits Black Summer y These Are The Ways, editados en febrero y fines de marzo, llegó al primer puesto del ranking en Estados Unidos e Inglaterra.

Se convirtió así en su álbum más exitoso desde 2006, cuando Stadium Arcadium los ubicó por primera vez en su carrera en el tope del ranking estadounidense.

Las cifras del nuevo logro



Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y Chad Smith en el Hollywood Walk of Fame Star Ceremony en marzo de este año. Foto: AFP

Según la fuentes de estadísticas de la industria discográfica Luminate, antes conocida como MRC DataSelling, la semana pasada se vendieron 97,500 copias del disco en Estados Unidos.

La explicación del término “unidades”, según e xplica Luminate, es la unión de ventas físicas como streaming del álbum y streaming de todos los tracks por separado del álbum. Cada unidad equivale a un álbum vendido o diez tracks vendidos del disco, además de las escuchadas que surgen de clickear avisos al streaming oficial.

En detalle, de las 97,500 unidades de Unlimited Love, hubo 82,500 ventas del álbum, 14,500 streams y 500 track equivalentes a un álbum.

El disco Unlimited Love

Un detalle nada menor del flamante disco es el regreso del legendario guitarrista John Frusciante, que justamente había dejado el grupo después de Stadium Arcadium. Además, Unlimited Love contó con la producción del cotizado Rick Rubin, que había trabajado con ellos en discos clásicos como Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By The Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).



Bass player Flea of the band Red Hot Chili Peppers performs at the Rock in Rio music festival in Rio de Janeiro, Brazil, early Friday, Oct. 4, 2019. (AP Photo/Leo Correa)

Unlimited Love desplazó de la cima del ranking a Machine Gun Kelly con Mainstream Sellout, que cayó al noveno puesto. De esta manera, por primera vez en cuatro años hubo dos discos de rock liderando el chart dos semanas seguidas. La última vez que ocurrió estaban The Killers con Wonderful Wonderful y a la semana siguiente Foo Fighters con Concrete and Gold.

En Inglaterra, Unlimited Love se convirtió en el quinto álbum de Red Hot Chili Peppers en ser número uno. Antes estuvieron By The Way (from 2002), Live in Hyde Park (2004), Stadium Arcadium (2006) y I’m With You (2011).

El comunicado del nuevo disco





John Frusciante, el guitarrsita que volvió al grupo.

“Nuestro objetivo es perdernos en la música”, escribió la banda en un comunicado antes del lanzamiento. “Nosotros (John, Anthony, Chad y Flea) pasamos miles de horas, colectiva e individualmente, puliendo nuestro arte y apoyándonos los unos a los otros, para hacer el mejor disco posible. Nuestras antenas se alinearon con el cosmos divino, y nos sentimos muy agradecidos por la oportunidad de estar juntos, y una vez más, intentar mejorar. Pasamos días, semanas, y meses escuchándonos, componiendo, improvisando libremente, y haciendo los arreglos fruto de esas jams con mucho cuidado. Los sonidos, ritmos, vibraciones, palabras y melodías nos tenían embelesados”.



Spot Show de Red Hot Chilli Peppers en el Lollapalooza 2018 en el Hipodromo San Isidro

16-03-2018 Foto: MARTIN BONETTO buenos aires festival de musica Lollapalooza 2018 musica musico cantante cantantes recital show concierto grupo banda Red Hot Chilli Peppers

Y agregaron: “Cuando nos juntamos para empezar a componer, empezamos tocando viejas canciones de gente como Johnny Guitar Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett y otros”», dijo Frusciante. “Gradualmente, empezamos a traer nuevas ideas, y convirtiendo las jams en canciones, y después de un par de meses ya solo tocábamos el nuevo material. El sentimiento de diversión que sentíamos tocando canciones de otra gente permaneció durante todo el tiempo que estuvimos componiendo. Para mí este disco representa el amor y fe entre nosotros”.

MFB